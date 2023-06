L’omicidio di Alice "Restituire dignità alla giovane vittima Non assunse droghe"

di Valentina Reggiani

"Chiedo che venga subito restituita dignità ad Alice Neri". Si è presentato con il proprio pool di tecnici, che stanno lavorando per la famiglia della giovane donna uccisa nel novembre scorso, l’avvocato Cosimo Zaccaria lunedì in tribunale. Il legale, infatti, assiste i familiari della mamma di 32 anni barbaramente uccisa nelle campagne di Fossa di Concordia e, come un fiume in piena, al termine dell’udienza in cui hanno parlato i periti incaricati dalla Procura, ha fatto il punto su quanto relazionato in aula dai tecnici.

"Il gip ha rigettato la richiesta di incidente probatorio della difesa di Mohamed Gaaloul (il principale indagato, oggi detenuto, ndr) e volto a verificare o meno la presenza di tracce di dna del terzo uomo sul fatidico reggiseno di Alice Neri – afferma Zaccaria. – Alice è stata uccisa materialmente, brutalizzata e uccisa in un secondo modo a livello mediatico. Quanto detto da alcuni circa la presenza di tre tracce di dna di uomo sul reggiseno di Alice non solo non corrispondeva al vero: le tracce erano due. Quando si è detto, cercando di criminalizzare altre persone, che la traccia del dna di un uomo era sicuramente quella dell’assassino, il Gip ha certificato sulla base di quanto emerso dalle indagini dei Ris che le uniche due tracce di uomini erano riconducibili a due inquirenti che non avevano repertato correttamente. Chiedo venga restituita dignità ad Alice - tuona l’avvocato – Sul reggiseno di Alice c’era solo la traccia della povera ragazza: qualcuno deve delle scuse imminenti alla sua figura, che è stata definita indirettamente come persona poco seria. Si continua a scandagliare sulla figura di Alice Neri e tutte le volte gli esiti sono negativi, allorquando io continuo a dire che siamo ormai a vari mesi dal delitto e non ho sentito versioni, risposte da parte del signor Gaaloul".

L’avvocato fa ovviamente riferimento al principale sospettato del delitto, il tunisino 29enne rinchiuso in carcere. "Per quanto riguarda le analisi sui capelli, è pacifico come vi sia negatività a ben 13 tipi di stupefacenti, come era stato chiesto e invocato da parte della difesa del marito di Alice Neri. In secondo luogo – continua Zaccaria – per quanto riguarda la relazione sull’estrazione della copia forense del cellulare, non vi sono stati rilievi. E’ emerso invece come i pantaloni, prodotti dalla difesa a cinque mesi di distanza non corrispondano a quelli della notte del 17 e della mattina del 18. Questo non tanto sulla base merceologica, che verrà poi approfondita, quanto sulla dislocazione di macchie, totalmente differenti e macchie in alcuni passaggi presenti e altri non presenti rispetto ai termini comparati. Stiamo parlando di due oggetti diversi – conclude Zaccaria. – A specifica domanda posta al perito se vi fossero rilievi di carattere scientifico, rilievi di carattere tecnico che potessero aver portato a modificare le macchie e che risultassero dagli atti, la risposta è stata no".