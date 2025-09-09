L’oncologia del futuro. Al via la Summer School per medici e specialisti

Da domani a venerdì al Centro Servizi del Policlinico si terrà la Summer School ’Moderna Oncologia Toracica’, promossa nell’ambito delle celebrazioni per gli 850 anni dell’Università di Modena e Reggio Emilia e organizzata da Pier Luigi Filosso e Alessandro Stefani del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto con il supporto della Fondazione Marco Biagi.

L’iniziativa, rivolta a medici in formazione e a specialisti e specialiste coinvolti nel trattamento delle neoplasie toraciche, si propone come un momento di aggiornamento sulle più recenti strategie terapeutiche per i tumori del polmone, della pleura e del mediastino. Particolare attenzione sarà dedicata all’immunoterapia, alle terapie target e alle tecniche di chirurgia mini-invasiva, alla luce delle innovazioni che stanno profondamente trasformando l’approccio già multidisciplinare al trattamento di queste patologie.

La Summer School avrà inizio con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro, e del direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto Massimo Dominici, e con la lezione introduttiva di Marco Lucchi, Presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi Toracici Universitari.

"Questa Summer School rappresenta un momento di straordinaria crescita per il nostro Dipartimento e per l’Ateneo, capace di coniugare formazione avanzata e pratica clinica – ha commentato Dominici –. L’approccio multidisciplinare alle neoplasie toraciche è oggi imprescindibile e l’iniziativa valorizza proprio questo dialogo tra diverse competenze. La partecipazione di giovani medici e specialisti da tutta Italia testimonia l’interesse e la necessità di percorsi formativi innovativi. Siamo orgogliosi che l’850° anniversario dell’Università si celebri anche attraverso eventi che guardano al futuro della ricerca e della cura. Con questa prima edizione, Modena si conferma luogo di riferimento per la moderna oncologia toracica".

La struttura della Summer School prevede sessioni teoriche con esperti ed esperte del settore, discussioni di casi clinici e due pomeriggi di cadaver lab, dedicati alla pratica di tecniche chirurgiche open e toracoscopiche, sotto la guida diretta dei/delle docenti. La partecipazione in presenza favorirà il confronto diretto tra pari e con i relatori, in un contesto formativo ad alto contenuto scientifico e operativo.

"Il programma, articolato in tre giornate – commenta Filosso, coordinatore scientifico dell’iniziativa - affronterà in modo integrato le principali patologie toraciche. Si inizierà con una riflessione sulle neoplasie del mediastino, includendo timomi, tumori neurogeni e approcci multimodali alle forme avanzate".