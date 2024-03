L’Onda Blu si inguaia a Cremona. Penta, non basta una buona prova

Turno piuttosto fastidioso, quello giocato sabato scorso dalle tre squadre modenesi di pallanuoto: a parte le sconfitte piuttosto pesanti nei passivi dei rispettivi punteggi, i risultati delle altre aumentano il pericolo di retrocessione già alla vigilia dell’ultima di andata. Sicuramente molto inguaiata è in questo momento del campionato l’Onda Blu Formigine, che a Cremona, era comunque restata in partita fino al cambio campo, per cedere poi di schianto, dopo l’uscita per falli dei migliori attaccanti. Non basta una buona prova al Penta Modena a Fermo, che però non dilaga, come invece succede alla Coopernuoto Carpi, che ne rimedia quindici a domicilio dalla Jes

ina, pur segnando parecchio. PALLANUOTO, Girone 2: Preganziol-Parma 8-7; Mestrina-CSS Verona 15-7; Cremona-Onda Blu Formigine 17-7; RN Trento-Lodi- 11-11; Reggiana-RN Verona 15-6. CLASSIFICA: Reggiana punti 24, Lodi 20, Mestrina 19, Cremona 12, RN Verona (*) e RN Trento 10, Parma (*) 9, Preganziol 7, Onda Blu 3, CSS Verona 0.

GIRONE 3: RN Bologna-S.Severino 25-11; Coopernuoto-Jesina 9-15; Ravenna-Moie 10-7; Fermo-Penta Modena 11-8; Persicetana-Sterlino BO 14-4.

CLASSIFICA: RN Bologna punti 24, Fermo e Persicetana 16, Jesina 15, S.Severino 10, Moie 9, Coopernuoto (&) 8, Penta Modena e Ravenna 7, Sterlino 3. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di penalizzazione.

m.c.