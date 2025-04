Londra celebra Cheli. Laurea honoris causa all’astronauta dei record

Laurea honoris causa all’astronauta e pilota collaudatore Maurizio Cheli. Gli è stata conferita nei giorni scorsi dall’University of West London, ateneo specializzato nel trasporto aereo, "per il suo straordinario contributo all’esplorazione spaziale, all’aviazione e all’innovazione".

Nel corso della cerimonia, Cheli ha parlato a un pubblico di studenti, docenti e personalità del settore dell’aviazione britannica condividendo le sue esperienze e riflessioni su una carriera straordinaria. L’evento di Londra è stato realizzato in collaborazione con il Lord Byron College di Bari e con la Regione Puglia, rappresentata dal direttore dello Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio, che ha illustrato gli investimenti della regione in ambito aerospaziale. Gli amministratori del Comune si sono complimentati con il loro concittadino premiato a Londra, "un grandissimo orgoglio per il nostro paese e soprattutto un grandissimo esempio per i nostri ragazzi". Maurizio Cheli è stato il primo italiano selezionato come astronauta dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e nel febbraio 1996 ha partecipato alla missione STS 75 come Mission Specialist sullo Shuttle della Nasa (nella foto in alto).

A Cape Canaveral, ad assistere al lancio partecipò un nutrito numero di zocchesi con alla testa l’allora sindaco Aldo Preci. Successivamente è stato pilota di test per l’Eurofighter, il caccia da combattimento sviluppato in Italia, continuando la sua carriera come imprenditore nel settore aeronautico. Ora vive a Torino dove ha messo a frutto le proprie competenze tecniche aeronautiche e costruisce aerei.

Ma è sempre legatissimo alla sua Zocca dove trascorre periodi di vacanza. Oltre ad aver volato nello spazio sullo Shuttle, sono note altre imprese di Maurizio Cheli. A iniziare dall’11 dicembre 2003 quando, alla guida dell’Eurofighter, vinse la sfida con Michael Schumacher su Ferrari, nel tratto di 900 metri dell’aeroporto militare di Grosseto. Nella sfida tra l’Eurofighter e la Ferrari, il caccia europeo batté la Rossa per soli 2 centesimi. Nella prova più lunga, sui 1.200 metri, l’EFA superò in volo il traguardo dopo 14.2’’, mentre la Ferrari dopo 16.7’’. Schumacher vinse la prima sfida sui 600 in 9.4’’ contro i 9.6’’ del caccia.

Mentre nel 1996 sullo Shuttle circumnavigava la terra rimase folgorato dalla veduta dell’Everest. "Guardare quel pezzo di mondo – ha raccontato – da una prospettiva decisamente insolita, attraverso la macchina fotografica, a poca distanza dal vuoto dello spazio, fu una grande emozione. Quel momento segnò l’inizio di un nuovo sogno: raggiungerne quella vetta". E così, nel 2018, il 17 maggio, mise piede sulla vetta del tetto del mondo.

Walter Bellisi