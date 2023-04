’Lookbook’, sì alle regole severe ma giuste

Sono antiquata… lo so e me lo fanno notare spesso. Ma resto salda nelle mie convinzioni: se salendo su un aereo mi trovassi di fronte un’hostess col piercing al naso o uno steward con l’orecchino la cosa mi "darebbe da fare", usando un’espressione gergale. Niente da dire sulle libere scelte di stile nel privato, ma sul posto di lavoro – soprattutto dove è prevista una relazione di accoglienza con il pubblico – occorre mantenere un certo status. A maggior ragione laddove il servizio prevede un’uniforme, che trasmette la cifra di stile di un’azienda. Per questo, non me ne vogliano i diretti interessati, mi trovo in totale sintonia con le regole del galateo dettate da Ita Airways ai suoi dipendenti. La compagnia lo chiama Lookbook, e nel caso dei piloti conta la bellezza di 43 pagine pensate per portare, e tenere alto, lo stile italiano nel mondo. Lo so, alcune regole possono risultare "severe", ma sono condivisibili. E, soprattutto, se ci sono è perché sembrano scontate ma non lo sono: che non si mastica un chewing-gum quando si è in servizio potrebbe sembrare ovvio, ma purtroppo non lo è; se non ve lo hanno insegnato a casa, qualcuno lo dovrà fare. Una regola che vorrei poter estendere alla nostra quotidianità è poi quella che prevede che se ti tingi i capelli non ci debba essere accenno di ricrescita…magari fosse così ovunque! Va poi da sè che musi lunghi, braccia incrociate o mani in tasca mentre si interagisce con un cliente non si possono vedere. Come dovrebbe essere scontato mettere la cintura coi pantaloni. Le divise però, dovete ammetterlo, sono belle…merito di Cucinelli. E alle dipendenti che lamentano imposizioni su trucco e parrucco ricordo: pensate a quando eravate obbligate a indossare i collant verdi!!

Francesca

Abbati Marescotti