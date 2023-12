L’opera contestata . Un’alta manifestazione contro il ’Carro amato’: "E’ intollerabile"

"Mai un’opera d’arte era stata così divisiva". Così si esprimono i manifestanti di Volta Pagina che ieri mattina si sono ritrovati in piazza XX Settembre, davanti al discusso ’CarroAmato’ realizzato dall’artista Lorenzo Lunati.

L’installazione da settimane sta facendo discutere l’opinione pubblica, con Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia che avevano chiesto la sua rimozione. Negli scorsi giorni le polemiche si erano ulteriormente acuite, tanto che la costruzione era stata danneggiata, con oltre duemila euro di danni.

Durante la protesta di ieri, i manifestanti hanno esposto il dipinto dell’artista Cinzia Imparato, intitolato ’La Natività oggi’, raffigurante una donna ed un papà in vesti povere che tengono in braccio un bambino, in una cornice di edifici demoliti dalle bombe, richiamo ai tanti dipinti sulla natività di Gesù con sullo sfondo le attuali guerre che stanno dilaniando tante parti del mondo. "Quel bambino potrebbe essere un Gesù, solo a Gaza ne sono morti già diecimila di Gesù, di bambini, teniamo conto di questo quando festeggiamo il Natale". Così si esprime Mario Boccieri, da tanti anni attivista dell’associazione. "Protestiamo oggi perché è contraddittorio utilizzare uno strumento di guerra come simbolo di pace, un Babbo Natale sul carro armato contraddice il significato del Natale. Questo per me attualmente è un Natale di dolore; non riesco proprio a concepire quest’opera, tanto più in questo contesto storico. Vedere poi i bambini che inseriscono la monetina nella gettoniera del carro armato mi fa rabbrividire, non è proprio questo il modo di educare i bambini alla pace, essendo un simbolo di morte. Per i prossimi anni proponiamo a coloro che vorranno allestire piazza XX Settembre con un’opera artistica, di essere più realistici, con tutti i problemi che ci sono a Modena è auspicabile qualcosa di meno divisivo". Dopo il ’Babbo Natale in tutù’ un’ altra opera di Lunati si ritrova al centro delle polemiche. Tra bambini curiosi, che attratti dai suoni inseriscono la monetina nel ’CarroAmato’, e passanti che si scattano un selfie davanti alla ormai famosa opera, la protesta di Volta Pagina ha raccolto durante la mattinata solidarietà e appoggio da tanti modenesi a passeggio per il centro che hanno voluto esternare il proprio dissenso verso la creazione di Lunati.

"Noi chiediamo, noi invochiamo la pace – dicono – Non si può scherzare con macabri giri di parole come carro armato/carro amato. Nessun carro armato può e deve essere amato, nessun Babbo Natale può guidare e, men che meno, insegnare a puntare un’arma di guerra, come si invita i piccoli a fare nella nostra piazza". Ha scritto il Movimento non Violento di Modena: "La cultura della pace dipende da noi che abbiamo la responsabilità di dare alle nuove generazioni esempio e insegnamento sulla strada da seguire".

Quella installazione in piazza, "ciò che simboleggia offende le nostre coscienze, è insensata, brutale, cinica, inutilmente crudele, soprattutto sui giudizi e le coscienze. Qualcuno ha parlato di provocazione artistica e che non accettarla sarebbe una censura. Ebbene, noi non chiediamo la censura dell’arte, di cui rispettiamo la totale libertà di espressione, che noi stessi pratichiamo criticando l’installazione, noi vogliamo censurare la guerra, i suoi simboli e i suoi strumenti".

Jacopo Franceschini