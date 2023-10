L’opera di Mozart al San Carlo. Le note del "Flauto Magico" con scenografie digitali sullo sfondo

Una favola splendida e anche misteriosa, piena di prodigi e di simboli. Ultima opera (anzi, singspiel) composta da Mozart, "Il flauto magico" è soprattutto un’incantevole tessitura musicale che emoziona ad ogni ascolto. È dunque un appuntamento speciale, quello che gli Amici della musica proporranno domenica 22 ottobre alle 18 nella chiesa di San Carlo: il capolavoro di Mozart verrà presentato in una nuova produzione a cura del Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e Carpi, con i cantanti provenienti dai corsi di canto di Maria Pia Ionata e Katya Lytting, l’orchestra del Vecchi Tonelli diretta da Mario Sollazzo e il coro Musica Sacra guidato da Daniele Bononcini.

La regia di Lorenzo Profita (con le scenografie e le luci di Antonella Panini e i costumi di Erika Passini) si avvale delle suggestive proiezioni video create da Jacopo Veroni. "Il Flauto magico" racconta delle imprese del principe Tamino che, con l’aiuto dell’uccellatore Papageno, va in cerca di Pamina, figlia della Regina della Notte, tenuta prigioniera da Sarastro. Grazie al flauto i due potranno superare alcune prove iniziatiche e riusciranno così a raggiungere le loro amate. Se nella drammaturgia originale l’azione è ambientata in un fantastico antico Egitto, in questo allestimento viene calata su una nave fiabesca.

"Attraverso il videomapping abbiamo cercato di mantenere l’essenza magica e misteriosa dell’opera di Mozart – spiega il regista –. I nostri personaggi appartengono al mondo marino: le tre Dame sono sirene, i tre fanciulli sono gabbiani, Sarastro è un ammiraglio e la sua antagonista, la regina Astrifiammante, è una creatura degli abissi. E invece di uccelli, Papageno cattura pesci come un esperto sub".

Con i suoi riferimenti simbolici, il "Flauto" è stato visto come un’allegoria della vittoria della luce sulle tenebre, ma rappresenta anche il percorso verso la consapevolezza, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. "E, come molte favole – aggiungono i realizzatori di questa nuova produzione – ci invita a non fidarci troppo delle apparenze, perché la verità è spesso nascosta".

I biglietti per lo spettacolo possono essere già acquistati sul sito https:oooh.events e saranno disponibili anche domenica, direttamente alla chiesa di San Carlo.

s. m.