L’opera di Tavoni donata alla comunità. Esposta alle ’Rondini’

La signora Anna Tavoni, figlia dell’artista castelfranchese Angelo Tavoni, ha donato l’opera in terracotta "Omaggio alla Madonna del voto", realizzata dal padre, al Comune di Castelfranco Emilia. L’amministrazione ha deciso di collocarla presso il Centro diurno per disabili "Le Rondini". A darne notizia è stato lo stesso Comune di Castelfranco. Oggi alle 11, a "Le Rondini", si terrà una cerimonia, alla presenza della vicesindaca Nadia Caselgrandi e dell’assessore alla cultura Leonardo Pastore, dei familiari dello scultore e degli ospiti del centro diurno, per celebrare questa donazione dall’alto valore artistico e simbolico. "E’ un onore per noi – ha commentato Pastore – poter ricevere in dono un’opera di Angelo Tavoni, un personaggio simbolo per la comunità".