L’opera ’Il segreto di Susanna’ al teatro Guiglia con Actea

Nel giovedì grasso modenese si incastonerà anche un gioiello dell’opera. Domani alle 18, presso il teatro Guiglia, in via Rismondo 73 (con ingresso libero), l’associazione Actea presenterà ’Il segreto di Susanna’, opera giocosa in un atto di Ermanno Wolf-Ferrari su libretto di Enrico Golisciani. Poco noto al grande pubblico, venne rappresentata per la prima volta il 4 dicembre 1909 a Monaco di Baviera: è una pièce teatrale-musicale vivace e sorprendente, in cui l’impianto drammaturgico di stampo tradizionale si unisce alla modernità dell’argomento e a uno stile musicale a cavallo fra la tradizione dell’opera giocosa italiana e mozartiana e le suggestioni novecentesche. A interpretarla saranno il soprano Mariana Valdes (foto) nel ruolo di Susanna, e il maestro Lorenzo Bizzarri, direttore d’orchestra e baritono per diletto, qui nelle vesti del Conte Gil. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Cristina Belotti. La regia è di Yolanda Sanz.

Con questo spettacolo, Actea inaugura la sua rassegna di ’Musica in quartiere’. Info e prenotazioni al 3774728626.

s.m.