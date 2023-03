L’opposizione ritira la richiesta di referendum

Sul tema della rigenerazione dell’area ex Pro Latte, i gruppi consiliari Fratelli d’Italia, Gruppo indipendente per Modena e Alternativa popolare avevano presentato un emendamento che invitava a promuovere una consultazione popolare in merito alla situazione di degrado dell’area privata e all’ipotesi di interventi. L’atto è stato ritirato annunciando la richiesta di un’istruttoria pubblica, strumento previsto dal Regolamento comunale degli istituti di partecipazione che consiste nella partecipazione dei cittadini a determinati procedimenti intrapresi dagli enti pubblici, in vista di particolari decisioni.

Per Fratelli d’Italia, Elisa Rossini ha voluto specificare, a questo proposito il senso dell’emendamento proposto e poi ritirato: "La nostra proposta voleva garantire un concreto coinvolgimento dei cittadini del rione Sacca, sempre molto attivi nelle forme di partecipazione". La consigliera ne ha poi motivato il ritiro puntualizzando di volere "evitare la sovrapposizione con l’annunciata istruttoria pubblica".

Barbara Moretti (Lega Modena) si è detta favorevole a quei piani industriali e di sviluppo, come quello della Cpc, "che rispondono a iniziative di riqualificazione". La consigliera, tuttavia, ha affermato che "la mozione è strumentale". Il riferimento è alla proposta, contenuta nell’ipotesi di accordo, di spostamento nell’area, sul versante di via Finzi, dell’attuale centro religioso islamico di via Delle Suore: "Sono state fatte delle scelte senza confrontarsi con i cittadini e senza calcolare l’impatto ambientale e urbanistico di questa soluzione". Per Giovanni Bertoldi l’annunciata istruttoria pubblica consente di "lasciare la parola ai cittadini e agli esperti" e sancisce il "superamento" di questa mozione. Il capogruppo ha affermato comunque di essere a favore del rafforzamento del polo produttivo Cpc, "ma occorre utilizzare l’ex Pro Latte in modo diverso: deve essere garantito un polmone verde a tutta l’area".