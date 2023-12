"L’Ora del Noi cerca una nuova sede"

L’associazione di promozione sociale ‘L’Ora Del Noi’ è alla ricerca di una nuova sede, e rivolge un appello a chi fosse in grado di ascoltarne le esigenze per permetterle di proseguire nella sua attività.

"Ringraziamo la Cna che fino ad oggi ha ospitato i nostri laboratori, ma i bisogni sono cambiati. Siamo infatti alla ricerca di una sede più ampia - spiega il presidente Alberto Caldana - per poter proseguire i nostri laboratori, una nuova struttura che possa essere più adatta sia all’attività svolta che alle caratteristiche dell’utenza cui l’associazione si rivolge". Fondata nel 2017, ‘L’Ora del Noi’ è nata per favorire l’autonomia delle persone diversamente abili e la loro integrazione in contesti sociali e lavorativi attraverso la cosiddetta ‘didattica laboratoriale del fare’. Ha coinvolto, negli anni, un numero crescete di utenti e volontari ritagliandosi uno spazio di tutto riguardo nel panorama del volontariato cittadino grazie ad un approccio particolarmente originale che la vede promuovere percorsi che sfociano nella progettazione e la realizzazione di abiti sartoriali che hanno visto l’associazione avvantaggiarsi, con il passare degli anni, della collaborazione con griffes e case di moda che si sono prestate a dare tangibilità ai progetti promossi dall’associazione, che dal 2020 svolgeva la propria attività in piazza Tien An Men. Gli anni, tuttavia, passano, le esigenze cambiano e l’associazione si promotrice di un appello alla cittadinanza del distretto ceramico.

"Se qualcuno – fa sapere Caldana - dovesse affittare dei locali o, più semplicemente, essere a conoscenza di strutture attualmente disponibili, può contattarci anche in questi giorni di festa: noi siamo qua".

Tra i tanti progetti promossi dall’associazione c’è ‘Non perdere il filo’, che quest’anno compie quattro anni e vede i partecipanti apprendere le nozioni di sartoria per poter creare in autonomia abiti e non solo. Il percorso culmina con una sfilata di presentazione dei lavori realizzati, che la scorsa estate si svolse in piazzale della Rosa registrando, anche grazie alla collaborazione del prestigioso brand Liu-jo, un grande successo di pubblico.

Anche il sindaco Gian Francesco Menani si è speso in favore dell’associazione condividendo sulle sue pagine social l’appello dell’associazione, che può essere contattata telefonicamente al 3249040840 oppure inviando una mail all’indirizzo info@loradelnoi.it.

Stefano Fogliani