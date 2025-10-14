L’oratorio del Chioso torna a splendere

Nei giorni scorsi è stato festeggiato l’abbellimento e il restauro dell’Oratorio del Chioso, piccola frazione del Comune di Fiumalbo, ora tornato un piccolo gioiello d’arte sacra dedicato a an Francesco patrono d’Italia. Una s.Messa ha fatto da inaugurazione per la rinnovata chiesetta (con una lapide del 1741) a conclusione di un importante intervento di restauro durato circa due anni. Il fiumalbino Diego Santi ha raccolto l’evento in un video e spiega: ‘I lavori sono stati curati con dedizione e profonda passione da Luca Burroni, che ha messo anima, corpo e spiritualità nel recupero di questo autentico gioiello storico, restituendolo alla comunità in tutta la sua bellezza. All’interno dell’oratorio è ora possibile ammirare due dipinti realizzati dall’artista Paolo Costagli e commissionati da Tiziano Margnini, fiumalbino d’adozione, che ha voluto donarli come segno di devozione e arricchimento culturale’. Diego ha raccolto in un video (https://www.facebook.com/reel/1143715634528197) le interviste a Paolo Costagli e a Tiziano Margnini, insieme a immagini della cerimonia e alla partecipazione di Luca Burroni che – pur poco incline ai riflettori – ha ricevuto il sentito ringraziamento di tutti i presenti per il suo prezioso lavoro. I dipinti raffigurano l’estasi di san Francesco ed una copia di un dipinto trecentesco con san Francesco e san Domenico. E’ seguita un’affollata festa popolare in questa località, frequentato passaggio di turisti ed escursionisti verso il Cimone e verso Abetone in quanto sorge alla confluenza delle strade dirette da Fiumalbo ai versanti di Montalecchio e Versurone. Il paramento murario è in pietra, sul colmo un cippo piramidale con croce. Un concio sopra la chiave dell’arco, porta la scritta "Rifatta da Donato Donati 1741", informando che l’opera è un rifacimento di un precedente edificio di culto.

g. p.