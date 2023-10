L’Ordine di Malta oggi incontra i cittadini: "Da 900 anni al servizio dei più deboli"

Torna oggi la Giornata dell’Ordine di Malta, Ordine religioso- ospedaliero. Questa quarta edizione, oltre che alle 34 piazze italiane, vedrà coinvolte anche altre 10 Nazioni nel mondo, divenendo la prima Giornata Mondiale dell’Ordine di Malta, da oltre 900 anni al servizio dei più deboli, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica ed ente primario di diritto internazionale istituito nel 1113. "Una giornata per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità". Dalle 9 alle 19 sarà possibile conoscere la realtà dell’Ordine di Malta: "Venite a trovarci a Modena in Piazza Mazzini dove troverete materiale informativo, sarà possibile sottoporsi a esami medici gratuiti per controllare pressione arteriosa e glicemia".