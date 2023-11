L’ordine Ingegneri celebra i cento anni

Anche l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena partecipa alle iniziative del centenario dell’albo professionale: domani dalle 9,30 alle 12 è in programma un evento presso la Sala del Leccio (via Selmi 67), che costituirà l’occasione per confrontarsi con le figure di alcuni Ingegneri modenesi, del presente e del passato, che hanno fondato la loro professione sulla relazione con il nostro territorio.

L’evento si aprirà con il saluto delle istituzioni local. Seguiranno gli interventi di: Gabriele Giacobazzi (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena) che tratterà la figura dell’Ing. Mario Pucci e le prospettive dell’Ingegneria modenese tra passato e futuro; Marcello Capucci (dirigente area territorio, città, paesaggio della Regione) sul tema ’Le stagioni della pianificazione urbanistica modenese’; Gianni Sandoni, con un intervento dal titolo ’Essere Ingegnere a Modena, il percorso di una vita professionale’.