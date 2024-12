Lorenzo Checchi è presidente dell’Unione comuni del Frignano

Dopo 6 anni, l’Unione dei dieci Comuni del Frignano, con sede a Pavullo, ha da ieri un nuovo presidente nella figura di Lorenzo Checchi, sindaco di Riolunato con già alle spalle un’esperienza di diversi anni come rappresentante del proprio Comune in questo ente. Negli ultimi anni questa carica era stata ricoperta dal sindaco di Lama Mocogno Gianbattista Pasini come ‘facente funzioni‘, che però è decaduto a seguito dell’esito a lui sfavorevole delle consultazioni elettorali di giugno. Già dallo scorso luglio i sindaci avevano nominato Checchi ‘facente funzioni’ in tandem con il sindaco di Pavullo Davide Venturelli per il periodo di transizione. Ieri la votazione coi ‘pieni poteri‘. "Sono contento dell’ampia fiducia ottenuta", he dichiarato.