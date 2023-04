L’orgoglio dei volontari Avo "Ringraziamo tutta la città per il sostegno durante il covid"

di Marco Pederzoli

La sezione modenese di Avo (associazione volontari ospedalieri) venerdì scorso ha voluto ringraziare pubblicamente la città, presso il centro vaccinale dell’hangar 2 di via Minutara, per il sostegno e l’incoraggiamento ricevuti negli ultimi due anni, quando i 200 volontari di questa associazione si sono prodigati per fare assistenza ai cittadini durante le vaccinazioni anti-covid. "È un’attività – spiega Fabrizio Fabbrocino, presidente di Avo Modena – che abbiamo portato avanti da febbraio 2021 fino a oggi. Ora che, rispetto alla gestione di oltre 2.000 vaccinazioni al giorno siamo arrivati soltanto a poche decine, potremo tornare gradualmente ad effettuare l’attività che svolgiamo normalmente, ovvero supportare ed essere vicini alle persone sole che si trovano in ospedale. Nello specifico – prosegue Fabbrocino – siamo attivi negli ospedali di Baggiovara, al Policlinico e a Sassuolo. In questo periodo abbiamo prestato il nostro servizio anche al servizio di pediatria di comunità a Torrenova e al Cup Saub presso la Rotonda.

Dallo scorso ottobre, infine, abbiamo avviato un progetto di attività molto simile a ciò che facciamo in ospedale alla Cra Guicciardini di Modena. In oltre due anni di attività in via Minutara – continua il presidente Avo – abbiamo sentito attorno a noi tantissimo affetto. È un’esperienza che ha lasciato in tutti noi tanti ricordi: a volte ci siamo trovati a dover calmare gli animi, nei momenti maggiore affollamento, ma abbiamo assistito anche tantissime persone. Ricordo che un’anziana signora mi consegnò un bigliettino scritto di suo pugno, con la raccomandazione di aprirlo alla fine del turno. Conteneva un bel messaggio di ringraziamento".

Per chi volesse diventare volontario Avo, già martedì 2 maggio alle 18,30, presso l’Istituto Sacro Cuore, inizia un nuovo corso di formazione aperto a tutti. Per ulteriori informazioni: 334.8366637, oppure ci si può presentare direttamente sul posto.