"Loro forti, ma proviamo a vincerla"

Ti aspetti Andrea Sottil, e invece trovi Andrea Catellani. Un pre gara insolito, ma nessun mistero sulla...sostituzione, come spiega subito il diesse canarino: "Questa mia presenza fa parte della strategia che abbiamo adottato in questi giorni. Dopo la prima settimana dopo la sosta, in cui abbiamo cercato l’affetto dei tifosi, con gli allenamenti a porte aperte e i giocatori presenti allo store, in questa abbiamo voluto isolare la squadra, in modo che rimanesse concentrata sulla partita, per vedere in campo il miglior Modena possibile. Per questo oggi ci sono io al posto del mister".

Una preparazione a questo big match di Palermo che dà l’idea di quanto si creda nel valore di questa squadra: "Andiamo al Barbera per fare una grande partita e per provare a vincere, perchè questo deve essere sempre l’obiettivo della squadra. Detto questo, sappiamo che avremo di fronte una compagine fortissima, forse la più forte del campionato e costruita assai bene in tutti i reparti dalla competenza di Carlo Osti. Se è vero che il Palermo è una delle grandi favorite per la vittoria finale, è altrettanto vero che a questa gara noi ci arriviamo bene, e ce la giocheremo a viso aperto. In settimana la squadra ha lavorato molto bene, abbiamo avuto l’opportunità di allenarci su un campo veramente bellissimo come quello di Fiorano, e di questo voglio pubblicamente ringraziare la Spezzanese che ci ha messo a disposizione un a struttura di grande qualità. I ragazzi sono molto carichi ed altrettanto fieri di andarsi a giocare questa partita nella quale i dettagli faranno la differenza. Lo stadio sarà pieno, io che ho avuto la fortuna di giocare un derby tra Palermo e Catania alla Favorita so quanto sia una cosa davvero stimolante". Qualche osservatore esterno ha fatto notare che il Modena sinora ha incontrato quasi sempre squadre della parte destra della graduatoria: "Forse sulla carta. Ma già alla prima giocare a Marassi con quesi trentamila persone non era facile, dopo di noi l’Avellino ha vinto tre partite di fila, poi il Bari eccetera. Credo che i test ci siano già stati, e ci siamo guadagnati una bella partita da giocare". La sosta ha riportato Caso al livello degli altri: "Beppe sta bene, è disponibile e pronto a dare il suo contributo, è ovvio che rispetto al passato la competizione nel reparto offensivo è parecchio alta. Può essere un’arma importante in più per noi". Palumbo da avversario: "Ritroviamo Antonio, gli siamo tutti legati, non possiamo dimenticare quanto ha dato per questa maglia, poi certi amori... finiscono e lui riteneva di aver chiuso il suo ciclo qui da noi. Abbiamo trovato una soluzione sia tecnica ed economica soddisfacente, quindi alla fine tutti contenti".

Alessandro Bedoni