Loschi e l’opera seriale ma unica. L’esposizione personale ad Art City

"Un’opera può divenire ‘seriale’ pur mantenendo la propria unicità?". A questa domanda risponde concretamente la personale dell’artista modenese Fabrizio Loschi (foto), che, in occasione di Art City, l’evento che ha luogo a Bologna in occasione di Arte Fiera, si svolge allo Spazio b5, in vicolo Cattani 5b. ’Trentanimeuncorpo’, titolo dell’esposizione, presenta una serie di trenta sculture in terracotta, che riprendono la stessa forma, ma ognuna delle quali è senza eguali. "Si è scelto in modo corale: ogni pezzo, spiega l’artista, è unico e irripetibile. Pur riassumendo in sé gli stessi elementi propri e distintivi della mia grammatica espressiva, essi mantengono ciascuno la propria originalità". La scultura diviene, quindi, un mezzo per esprimere l’essenza umana, che da sempre ha le proprie radici nel riconoscimento dell’unicità di ciascun individuo. "L’arte di Loschi – scrive Lorena Zunjga Aguilera, curatrice della mostra e Console Onorario del Cile per l’Emilia Romagna –, ci porta a riflettere sulla diversità dell’unità. Ogni scultura, pur unica, contribuisce a un’armonia universale che supera le barriere geografiche e culturali… Questa serie di opere sovverte il rapporto tra corpo e anima: il tangibile si fa veicolo dell’intangibile e l’esemplare multiplo si trasforma in un’opera unica".

La mostra, realizzata da Spazio b5 in collaborazione con Forma Viva resterà aperta fino al 28 febbraio, da martedì al sabato, 15.30 - 19.30 o su appuntamento (info@spaziob5.com).

c.b.