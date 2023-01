L’Osservatorio ‘Ora tocca a noi’: "Discarica pericolosa"

Ancora polemiche sulla discarica di Finale. Questa volta è L’Osservatorio civico "Ora tocca a noi" che vuole mettere in guardia i cittadini da possibili conseguenze negative della struttura sulla loro salute.

"Vogliamo mettere a conoscenza uno studio epidemiologico – dichiara il portavoce Maurizio Poletti – che mostra una preoccupante correlazione tra le discariche e l’incidenza di patologie tumorali. Vivere vicino ad una discarica aumenta il rischio di tumori al polmone. A dimostrarlo per la prima volta è uno studio pubblicato sull’ International Journal of Epidemiology dagli esperti del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio. I ricercatori guidati dalla Dott.ssa Francesca Mataloni, hanno monitorato le condizioni di salute di oltre 200.000 persone residenti nel Lazio in prossimità di discariche dal 1996 al 2008 ed hanno scoperto che vivere a meno di 5 chilometri da una discarica aumenta il rischio di cancro al polmone del 34%, mentre il rischio di ricovero in ospedale per malattie respiratorie sale del 5%. Il fatto ulteriormente drammatico – aggiunge Poletti – è che i più colpiti sono i bambini".

Da qui il rischio su Finale, secondo l’Osservatorio: "Ora è assolutamente immediato il collegamento di questi dati scientifici alla situazione della discarica di Finale Emilia – dice infatti Poletti –. Se consideriamo che la distanza in linea d’aria della discarica è di 4 Km dal centro di Finale Emilia, 5,3 km dal centro di Massa Finalese e 3,9 km dall’abitato di Canaletto, si può ben immaginare lo scenario veramente preoccupante per la salute dei cittadini. Questi dati vanno ad aggiungersi ad altre informazioni scientifiche particolarmente gravi che riguardano il nostro territorio. Dall’indagine epidemiologica relativa al periodo 2008-2012 denominata “Tumori nelle provincie di Modena e Reggio Emilia” effettuata dal Registro Tumori della provincia di Modena e di Reggio Emilia del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e pubblicata nel 2015, emerge che nel distretto di Mirandola quindi rappresentativo della Bassa Modenese, si registrano i più alti tassi di incidenza rispetto ad altri territori di molteplici patologie tumorali come il tumore al polmone".