’Lost in Modena’, l’ultimo progetto di marketing ha raggiunto due milioni di utenti sui social

La nuova campagna di promozione turistica di Modena per il 2023 presentata ieri, segue di pochi mesi l’ultimo progetto ‘Lost In Modena’, forte di diversi riconoscimenti nazionali. La campagna di influencer marketing ha raggiunto, infatti, oltre due milioni di utenti, aggiudicandosi sia un riconoscimento nell’ambito dell’11esimo Premio ‘L’Italia che comunica’ promosso da Una-Aziende della comunicazione unite, che il terzo posto assoluto ottenuto al Grand Prix degli Influencer Marketing Awards (nell’ambito dei prestigiosi NC Digital Awards) lo scorso ottobre, nel quale la campagna si era piazzata alle spalle di brand come Ikea e Zalando. Il nuovo corso della promozione turistica sotto la Ghirlandina è iniziata con ‘E’ tempo di Modena’, alla quale hanno fatto seguito ‘Ti tocca venire’, il sopra citato ‘Lost in Modena’, fino ad arrivare a oggi con ‘Modena a un tratto’. Da giugno 2021, il Comune di Modena, Servizio di promozione della città e del turismo, in collaborazione con Modenatur e con il sistema turistico locale e regionale, ha promosso diverse campagne promozionali con l’obiettivo di recuperare i livelli di flussi turistici che Modena aveva raggiunto prima della pandemia. ‘È tempo di Modena’ è stata realizzata dall’agenzia ligure di comunicazione Studiowiki.