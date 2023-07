Lost in Modena - The Crush Course, Federica Leone protagonista della campagna di promozione turistica del Comune di Modena

È con Federica Leone, in arte @ginevradellago, il terzo appuntamento di ’Lost in Modena – The crush course’, la seconda edizione della campagna di influencer marketing per la promozione turistica del territorio modenese che è partita lo scorso 19 giugno.

Dopo il travel designer Riccardo Maccaferri (@nicetoexploreyou) e la food blogger e chef Azzurra Gasperini (@azzuchef), domani e martedì sarà, appunto, Federica Leone a ’perdersi’ a Modena e ad affrontare la sfida al di fuori della propria ’comfort zone’ che le sarà proposta per scoprire una nuova passione e condividerla con i suoi follower. Appassionata di viaggi, della natura e di cavalli, Federica è allevatrice e amazzone professionista. Dal 2019 ha intrapreso una nuova avventura nel mondo dei motori dando vita, insieme al compagno Federico, a Befuel, la prima officina custom italiana interamente dedicata al mondo dei social e ai servizi digital.

Promossa dal Comune, assessorato alla Promozione turistica, in collaborazione con Modenatur, e ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions, ’Lost in Modena – The crush course’ riprende nel titolo il linguaggio dei giovanissimi e quell’infatuazione che fa battere il cuore a mille. Come già la prima edizione, anche la seconda si propone di far scoprire i tesori del territorio puntando però più sulle emozioni e sulla sfida a confrontarsi con mondi meno noti grazie a un’esperienza ’crush’, inattesa e intensa, possibile proprio grazie all’offerta variegata di Modena tra natura, motori, arte e cultura oltre, appunto, all’enogastronomia.

Intanto la campagna di promozione turistica del Comune di Modena sviluppata con gli influencer si è aggiudicata il Touchpoint Engagement Awards. Premia la capacità di coinvolgimento e il più efficace utilizzo dei diversi punti di contatto con il consumatore il ’Touchpoint Engagement Awards’ il nuovo riconoscimento a carattere nazionale assegnato a ’Lost in Modena’, la campagna di influencer marketing del Comune di Modena per la promozione turistica del territorio.