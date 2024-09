L’oste del tortellino sarà Andrea Sartoretti

Chi sarà la dama rimane ovviamente un mistero che sarà svelato all’ultimo, ma anche quest’anno il nome dell’oste 2024 della Sagra del Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia (dal 5 al 15 settembre) è stato ufficializzato prima dell’inizio della manifestazione. Si tratta di Andrea Sartoretti, dirigente sportivo del Modena Volley, allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano. Sarà quindi proprio Sartorelli, perugino, classe 1971, ex giocatore di pallavolo di fama nazionale e internazionale, ad affiancare l’ancora misteriosa dama nella sfilata in programma domenica 15 settembre nel centro di Castelfranco, per rievocare la leggenda della nascita del tortellino (si dice appunto che l’ispirazione venne a un oste che spiò l’ombelico di una dama dal buco della serratura). "Membro della cosiddetta generazione di fenomeni della pallavolo – si legge nella nota dell’associazione La San Nicola, organizzatrice della Sagra, che ieri ha ufficializzato il nome dello sportivo - è stato un opposto mancino dal servizio potente, preciso e veloce. Ha realizzato in carriera oltre mille ace ed è considerato uno dei migliori giocatori della storia del volley nel suo ruolo. Durante la sua carriera da giocatore, Sartoretti ha vinto numerosi titoli con diverse squadre italiane, tra cui quattro Champions League e due Coppe CEV. A livello individuale, è stato riconosciuto come miglior giocatore europeo nel 2003 e miglior realizzatore della World League 2004. Con la nazionale italiana, ha ottenuto diverse medaglie, tra cui un argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e un bronzo a Sydney 2000. Dopo il ritiro, Sartoretti ha intrapreso la carriera di allenatore e dirigente sportivo, lavorando con squadre come Perugia e Modena. Ha continuato a contribuire al mondo della pallavolo in qualità di direttore sportivo e general manager. Dal 2013, Sartoretti ricopre il ruolo di direttore sportivo del Modena Volley, dove ha dimostrato una leadership eccezionale e una visione strategica notevole. Nel suo ruolo attuale continua a dimostrare un impegno instancabile e una grande passione per lo sport, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. La sua esperienza e competenza lo rendono una figura rispettata e ammirata nel mondo della pallavolo italiana". Intanto, sul sito lasannicola.it, è disponibile il programma completo della Sagra. Si inizierà appunto il giovedì 5, con lo stand gastronomico e l’animazione musicale in piazza della Vittoria degli Only Swing Dance.

Marco Pederzoli