Lotta a violenza e bullismo Baruffaldi presidia il Luna Park: "Importante parlare ai ragazzi"

Due giornate di confronto e sensibilizzazione contro il bullismo al Luna Park. E a scendere in campo, dopo i gravi episodi di aggressioni di baby gang nei confronti di altri coetanei denunciati dagli stessi gestori del Luna Park proprio al prefetto e alle forze dell’ordine, domenica e il primo maggio Marco Baruffaldi, ragazzo affetto da sindrome di down di Castelfranco che da anni porta avanti numerose iniziative contro il bullismo, sarà proprio in via Divisione Acqui per parlare di un tema che coinvolge moltissimi giovani e preoccupa tante famiglie.

"In quei due giorni – ha spiegato Arnaldo Baruffaldi, padre di Marco – ragioneremo con i ragazzini e le famiglie. Sarà un tavolo di confronto, una chiacchierata tra amici, sperando che i genitori stiano più attenti a quello che fanno i propri figli quando escono di casa e vanno a divertirsi. Perché, senza la sorveglianza dei genitori, spesso i ragazzini in gruppo fanno un gran casino. Se prendi un bullo da solo, non fa niente, è il branco che aizza. Secondo me ci siamo un po’ ‘americanizzati’, guardando i film americani con le baby gang, le armi, la violenza diventa lo specchio di una realtà, che così non è. Anche i videogiochi, con le armi e i fucili con cui si spara tutto il giorno, chissà cosa può produrre nella testa di un ragazzino".

Con l’occasione, Marco e il padre presenteranno anche il libro scritto da Marco stesso, ‘Sfigatamente fortunato’. "È un’autobiografia – ha aggiunto il padre – che racconta com’è la sua vita da ragazzo down e gli atti di bullismo che ha subito negli anni. È un libro, scritto interamente da solo, che io ho letto solo una volta concluso. Vogliamo dimostrare quanto si può fare anche con una disabilita come la sua. Marco ha addirittura scritto una canzone ‘Assieme si può fare’, nata mettendo insieme frasi tratte da una tavolata tra ragazzi disabili. Sono ormai tre anni che andiamo in giro per le scuole e frequentiamo ragazzi, e ci siamo accorti che c’è un’assenza delle famiglie. I ragazzi non vengono più sgridati, gli viene messo in mano un tablet o un telefonino e basta. Marco è riuscito a crescere bene perché io e mia moglie gli abbiamo dedicato, pur lavorando, tutto il tempo che avevamo". I proventi del libro, tolte le spese, verranno donati agli enti di beneficenze modenesi esposti in copertina. Per acquistarlo, si può contattare [email protected]

Il banchetto al Luna Park vuole essere anche un gesto di vicinanza nei confronti del parco, "saremo qui per aiutare chi gestisce il luna park, dopo i gravissimi atti di bullismo che sono sfociati in violenza. Botte, violenza, intervento delle forze dell’ordine, sono cose che in un parco giochi, dove le famiglie vengono a divertirsi, non devono esserci". I gestori del Luna Park si sono visti costretti ad adottare nuove misure di sicurezza dopo aver lanciato un accorato appello proprio al prefetto Camporota.

"Ad oggi – ha spiegato Elia Tamassia, consigliere del Luna Park – abbiamo triplicato la sicurezza e chiuso tutto il perimetro del parco. Con la questura abbiamo concordato che vengano a presidiare un po’ di più la zona, soprattutto nei giorni festivi. E dai primi risultati, sembra che la situazione sia un po’ migliorata, vediamo entrare molte più famiglie che hanno ripreso un po’ di coraggio, vedendo più sicurezza grazie a polizia e carabinieri che girano".

"Da anni prendiamo diverse precauzioni a livello di sicurezza all’interno del parco – conclude – ma come quest’anno mai, e da subito poi, è stata una cosa molto grave e inaspettata che ci ha colto alla sprovvista".

Sofia Silingardi