Lotta agli sprechi alimentari, monitoraggio degli scarti a scuola

Riparte questa settimana il monitoraggio degli scarti alimentari nelle mense scolastiche delle scuole primarie di Castelfranco Emilia, previsto nell’ambito del progetto "Ecoscuola: Educo, Riduco, Riuso" che mira al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, per promuovere un più consapevole cambio di mentalità circa le abitudini di consumo e gli stili di vita, in particolare, per ridurre l’utilizzo della plastica, aumentare pratiche di economica circolare e ridurre lo spreco alimentare. "Anche quest’anno – ha commentato l’assessore all’istruzione Rita Barbieri – grazie al supporto di Last Minute Market, spin-off accreditato dell’Università di Bologna, riusciremo a proporre, nelle scuole del territorio, un’attività di monitoraggio delle eccedenze alimentari in mensa, percorsi di formazione sui temi del riciclo e del riuso al personale della scuola, laboratori rivolti agli alunni.

L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sullo spreco alimentare nei bambini". Il monitoraggio ha l’obiettivo di tenere sotto controllo gli scarti nella mensa scolastica, per identificare eventuali misure correttive. m.ped.