Lotta agli stupefacenti Cocaina, giovane pusher arrestato con cento dosi

La polizia lo teneva d’occhio da qualche tempo e quando ha deciso di perquisirlo, nella sua casa a Modena, gli agenti della squadra mobile hanno trovato 106 dosi di cocaina per un peso di 60 grammi. In manette è finito un ragazzo italiano di 22 anni, che nascondeva anche un etto di hascisc e mille euro in contanti. Il giovane è quindi stato portato in carcere. Lo spaccio di droga è un fenomeno in aumento negli ultimi mesi in città: un altro uomo, un immigrato 33enne, è stato arrestato l’altra notte da una pattuglia della squadra volante, nel corso dell’attività di controllo del territorio, in via Paganine: gli agenti hanno notato due persone che confabulavano sedute sotto un portico con alcuni pezzi di cellophane appoggiati sulle gambe. Per terra, nelle loro immediate vicinanze, c’erano un bilancino di precisione e due involucri con della polvere poi risultata cocaina ed eroina per 8,66 grammi. L’uomo è stato trovato in possesso di altra cocaina, già confezionata in 8 dosi pronte per la cessione e di 1.505 euro. La donna che era con lui è stata denunciata in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

Intanto l’altra sera il questore Silvia Burdese ha disposto un intervento ’massivo’ nel parco XXII Aprile e nelle aree limitrofe, che ha visto impegnate, diverse pattuglie: 30 le persone identificate sul posto, di cui 17 straniere, uno dei quali espulso.