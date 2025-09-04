Lotta al degrado a Gavello. Restyling nell’area di via don Milani

Nella frazione di Gavello dopo le tante segnalazioni giunte all’amministrazione da parte della popolazione per l’abbandono di alcuni spazi che si trovano nel cuore della località, il cui stato non faceva e non fa che alimentare il senso di desolazione e solitudine, finalmente qualcosa si muove.

Dopo l’avvio nel marzo scorso del cantiere della chiesa parrocchiale di San Biagio, distrutta dal terremoto, un’opera di oltre 2 milioni di euro affidata dalla Diocesi di Carpi, ora il Comune fa sapere che sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’area di via don Milani.

E’ uno dei tanti interventi attesi da tempo, che ci si augura sia in grado di restituire – in questo caso – decoro e funzionalità a uno spazio da troppi anni in stato di abbandono.

La ditta incaricata, recatasi sul posto fin da giovedì scorso alla presenza della Polizia Locale e dell’assessore alle frazioni Marco Donnarumma, ha già avviato le operazioni, che proseguiranno fino al completo ripristino dell’area.

L’intervento – si fa sapere – rientra in un piano più ampio di valorizzazione del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza, vivibilità e cura degli spazi pubblici. "La sicurezza – ha voluto sottolineare in un suo commento Donnarumma – consiste anche e soprattutto in operazioni come queste ed è mia intenzione incontrare a breve la frazione per presentare loro il progetto di riqualifica dell’area.

Andremo avanti con la lotta al degrado su tutto il territorio, in ascolto delle segnalazioni dei cittadini che chiedono risposte e fatti concreti. Ringrazio la Polizia Locale per il grande lavoro svolto in questa direzione".

Alberto Greco