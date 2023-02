Lotta al degrado, immigrati in campo

Ieri alle 11, alla Polisportiva Sacca, il Circolo territoriale e il Gruppo Consiliare del Pd hanno incontrato i referenti e le associazioni dei centri culturali di via Delle Suore e Via Portogallo.

All’incontro erano presenti molti cittadini che hanno potuto ascoltare ed interloquire con le associazioni culturali islamiche di Via Delle Suore e di Via Portogallo. I referenti della comunità islamica hanno spiegato il lavoro che quotidianamente svolgono in favore dei più giovani e delle famiglie. Il centro di Via delle Suore ha messo in rilievo anche l’esigenza di avere un nuovo spazio più idoneo, per continuare la propria attività.

E’ stato toccato il tema delle necessità della zona e dalla comunità islamica è arrivata la disponibilità a contribuire per migliorare il territorio, per esempio curando con i propri volontari il verde del quartiere, proprio a partire dal nuovo parco che nascerà nell’area dell’ex Pro-latte, nell’ipotesi che vi trovi collocazione la sede del centro culturale attualmente in via delle Suore.

I cittadini presenti hanno avuto l’occasione di fare domande agli esponenti presenti in merito al traffico e all’accessibilità del futuro centro culturale e le risposte hanno confermato la disponibilità della comunità islamica a promuovere sempre più una mobilità sostenibile (ciclopedonale, trasporto pubblico,etc…), affinché la ipotizzata presenza del centro culturale non solo non crei problemi urbanistici alla zona, ma sia una risorsa per il quartiere.

L’incontro si è concluso con un impegno ad organizzare una visita dei cittadini ai centri culturali di Via delle Suore e Via Portogallo.