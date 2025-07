Lotta al degrado urbano. FI: "Negozi etnici chiusi alle 20"

Arriva l’estate, e con l’estate arriva, a Sassuolo, l’aumento di episodi di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica: Forza Italia non ci sta. E chiede alla giunta l’adozione di un’ordinanza, simile a quella già introdotta dal Comune di Modena, che limiti l’orario di apertura dei piccoli esercizi di vicinato, in particolare dei cosiddetti ‘negozi etnici’, attivi durante la notte e oggetto di segnalazioni per la vendita incontrollata di alcolici. La proposta, firmata dal capogruppo Davide Capezzera, vuole salvaguardare la vivibilità delle aree urbane più frequentate, contenendo fenomeni di bivacchi, abbandono di rifiuti, cocci e bottiglie, schiamazzi e contrastando un senso di insicurezza trasmesso da assembramenti non granchè, soprattutto presso alcune aree cittadine, anche centralissime, che ai passanti ‘regalano’ colpi d’occhio non granchè.

"La situazione, già critica, peggiora nei mesi estivi. Come in altre città, anche a Sassuolo è necessario un intervento deciso, circoscritto e coordinato con le forze dell’ordine". L’obiettivo è intervenire in modo mirato, individuando zone e orari critici, senza criminalizzare le attività, ma prevenendo quando possibile abusi e situazioni fuori controllo, sollecitando il sindaco ad adottare ordinanze urgenti per motivi di sicurezza urbana e decoro. "Non vogliamo demonizzare nessuno ma – conclude Capezzera - è evidente che molti problemi di malamovida e degrado ruotano attorno a determinati negozi aperti h24. Chiediamo regole uguali per tutti e rispetto della convivenza civile".

s.f.