Lotta al gioco d’azzardo: "Nel 2016 avevamo 29 sale e oggi sono diventate otto"

In Italia, il 3 per cento della popolazione maggiorenne, oltre un milione e mezzo di cittadini, rientra nel profilo del giocatore problematico, cioè fatica a tenere sotto controllo il tempo e il denaro che dedica al gioco d’azzardo. Parte da questo dato il progetto ’La trappola dell’azzardo’ che mercoledì 25 ottobre arriva anche a Modena, tappa conclusiva di un percorso di conoscenza e consapevolezza sul gioco d’azzardo, ideato e realizzato da Avviso Pubblico e Bper Banca, che ha già toccato le città di Roma, Torino, Genova, Napoli e Palermo.

A Modena, con il patrocinio del Comune, la giornata sarà suddivisa in due eventi, entrambi al Forum Monzani: al mattino, un incontro riservato alle scuole superiori al quale sono già iscritti 958 studenti e 65 docenti. Nel pomeriggio l’iniziativa si apre alla città con l’incontro ’Gioco d’azzardo: perdere è matematico’, un’occasione per approfondire alcuni aspetti della dipendenza patologica dei giocati e del rapporto tra il gioco d’azzardo e le organizzazioni criminali.

La giornata dedicata a ’La trappola dell’azzardo’ è stata presentata ieri durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore alle Politiche per il lavoro e la Legalità Andrea Bosi; Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca; Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale Avviso Pubblico e Claudia Capitani in rappresentanza di Caritas.

Il sindaco Muzzarelli ha messo l’accento sui giochi online che "coinvolgono e rendono prigionieri tanti giovanissimi. Non credo che il proibizionismo sia la soluzione, quello che conta è l’educazione alla legalità. Sono contento – quindi – ha concluso che questa iniziativa, di cui condividiamo le ragioni e che sosteniamo pienamente, coinvolga così tanti dei nostri ragazzi".

Come ha spiegato la presidente di Bper Banca Flavia Mazzarella, "con questo progetto Bper ha voluto ricoprire un ruolo sociale attivo per arginare un fenomeno che ha riflessi sempre più evidenti sulle famiglie e sulle comunità. Al Forum Monzani i ragazzi, sempre più esposti al fenomeno, potranno fare propri consigli e informazioni utili per evitare di cadere in quella che è una vera e propria trappola. Abbiamo il dovere morale di fare sensibilizzazione e creare momenti utili a una corretta e doverosa informazione".

"Noi partiamo da una base che è quella che il comune di Modena ha realizzato nel corso dei tanti anni – ha detto l’assessore Andrea Bosi – il contrasto alla diffusione dei luoghi del gioco d’azzardo: avevamo nel 2016 29 sale da gioco e oggi sono 8. Abbiamo limitato gli orari e nell’iniziativa del 25 spiegheremo quali sono i rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, al fatto che il banco vince sempre. Questo fenomeno anche nel nostro territorio è grave e pesante: nel 2022 nella provincia di Modena si è giocato oltre un miliardo e mezzo di euro e a Modena città oltre 450milioni di euro. Tutte le azioni di contrasto e prevenzione sono utili a partire dalle scelte politiche della Pubblica Amministrazione. Con questo progetto Bper ha voluto ricoprire un ruolo sociale attivo per arginare un fenomeno che ha riflessi sempre più evidenti sulle famiglie e sulle comunità".