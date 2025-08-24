"Lotta alla Chikungunya: è sotto controllo"

Non accenna a scendere il numero dei cittadini positivi alla Chikungunya in provincia di Modena, soprattutto su Carpi, dove è stato riscontrato il focolaio e i pazienti sono sempre in continuo aumento. Ieri erano 47 in totale, di cui 39 casi a Carpi. Inoltre, ieri sono stati 13 i residenti della città dei Pio che hanno aderito all’appello dell’Ausl e si sono sottoposti al prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia, recandosi in libero accesso dalle 8 alle 10 al Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue 3, tutte le mattine fino al 30 agosto (escluso oggi).

Come afferma il sindaco Riccardo Righi "la situazione ad oggi resta sotto controllo. I nuovi casi rientrano nell’andamento previsto della curva pandemica e nelle risposte già attivate con i trattamenti. Non immaginiamo una conclusione rapida dell’emergenza, perché i tempi di incubazione sono lunghi. La maggioranza dei casi rimangono a ora circoscritti ad aree già trattate nel periodo di comparsa dei sintomi, e significa che la direzione intrapresa è quella corretta per contenere la diffusione. Importante per aiutarci in questo percorso – prosegue il primo cittadino – è la collaborazione della cittadinanza. L’Amministrazione abitualmente durante il periodo primaverile-estivo fino ad ottobre agisce con trattamenti larvicidi nelle caditoie pubbliche, ma ne rimanere una grande parte privata importante per contenere la riproduzione delle zanzare. Ricordo ancora che sono disponibili i kit gratuitamente presso gli uffici di via Peruzzi ed invito ancora tutte e tutti a proteggersi con repellenti e utilizzare zampironi o elettrodiffusori in casa".

Domani, dalle 7 e fino a completamento (nell’arco della giornata, con possibilità di avere alcune ‘code’ anche il giorno successivo), saranno effettuate disinfestazioni per la zanzara tigre, nelle aree verdi private a Carpi, in un’area che estende quella già trattata intorno a via Wiligelmo (nella zona compresa tra via Cattani, via Parigi, la tangenziale Bruno Losi, via Belchite, via Baden Powell, via Nuova Ponente, via Lenin, via Flavio Gioia, via Goito). A ciò si aggiunge Budrione, nell’area che ha al centro via Saturno compresa tra via dei Morti, via Budrione-Migliarina (fino a poco prima dell’incrocio con via Cavalcavia di Budrione) e le zone boscate intorno alla zona urbanizzata.