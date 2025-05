Lotta alla criminalità. Campioni di legalità: studenti sul podio

Asia si è concentrata sui reati ambientali con specifico riferimento a un caso emerso a Finale Emilia, Luciano Francesco sul gioco d’azzardo contestualizzando il fenomeno nel territorio della provincia di Modena. Andrea ha approfondito il tema della corruzione e degli strumenti programmatici di prevenzione delle Amministrazioni locali del territorio, mentre Akra ha affrontato il fenomeno corruttivo in India. Sono i quattro studenti che sono stati premiati in occasione della tre giorni ’Modena disegna la legalità’, nell’ambito della quarta edizione del Premio di studio ’Legalità e territorio’ che mira alla promozione e all’incentivazione tra le giovani generazioni dello sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica. Di fatto il premioha l’obiettivo di sostenere lo studio e l’analisi, da parte dei giovani delle tematiche connesse alla prevenzione della criminalità economica ed organizzata. In particolare, gli ambiti di studio con cui gli studenti si sono cimentati sono stati l’elusione, evasione fiscale e riciclaggio, la corruzione, il lavoro irregolare, i reati ambientali e il gioco d’azzardo. Su uno di questi temi i partecipanti dovevano presentare, alternativamente, un elaborato scritto consistente in un lavoro giornalistico o un documentario multimediale, di natura inedita. Il primo premio è stato assegnato ad Asia Ouargziz, iscritta al corso di laurea di Giurisprudenza, con l’eleborato ’La tutela penale dell’ambiente. Alla ricerca di ecogiustizia: il caso della Discarica Feronia di Finale Emilia’. Una menzione d’onore è stata data a Luciano Francesco Bertolani, iscritto al corso di Laurea del Dipartimento di Economia, con l’elaborato: ’Quanto costa la fortuna? Dati, fatti e riflessioni sul gioco d’azzardo’. Un’altra menzione d’onore è arrivata anche ad Andrea Nicolini, iscritto al corso di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza, con l’eleborato ’Uno sguardo alla corruzione tra politica criminale, prevenzione e realtà territoriale’. La Commissione, ad unanimità, in considerazione del fatto che non è stato assegnato il premio per la sezione multimedia, ha deciso di assegnare una ulteriore menzione d’onore anche per Akra Roychoudhory, iscritto al corso di laurea interateneo Unibo-Unife-Unipr e del Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari di Unimore, con l’elaborato ’Dove giace la speranza: Un bilancio sulla corruzione in India’, che presentava articolate riflessioni connesse anche a temi etici quali la mancanza di responsabilità e il senso di indifferenza connesse al fenomeno corruttivo.