Lotta alla disoccupazione: "Con Associazione Futuro diamo una possibilità a chi ha perso il lavoro"

C’è chi dell’impegno sociale ha in mente solo un aspetto più estremo, quello di quando ci si rivolge ai poveri e agli ultimi. In realtà la solidarietà oggi deve misurarsi su un ventaglio più largo. Per dirla più rozzamente ai penultimi e ai terzultimi, a chi è sulla soglia della povertà, a chi improvvisamente vede venire meno la sicurezza che si fonda sull’avere un lavoro. Per questo la scelta di Pierluigi Bancale e l’attività da lui fondata - l’Associazione Futuro Onlus, ente benefit dell’agenzia Generali Via Emilia Est - appare molto tagliata sui tempi che stiamo vivendo: "chi rimane senza lavoro dopo i cinquant’anni rischia seriamente l’esclusione, anche in una città come Modena, per questo abbiamo pensato di dare loro una seconda opportunità".

Presidente Bancale, da dove è nato l’interesse verso questa parte della popolazione?

"Sono diverse le storie di persone che hanno rischiato di perdere tutto dopo essere rimaste senza lavoro, ma una in particolare ricordo con più forza. Quella di un operaio impiegato in una macelleria industriale; chiusa l’azienda è rimasto senza stipendio, non è più riuscito a pagare l’affitto e ha dovuto accompagnare la moglie e i due figli a casa dei genitori, una casa molto piccola all’interno della quale non c’era spazio per lui. Per questo si è trovato costretto a dormire in auto per diversi mesi".

Da lì è scattato qualcosa?

"Assieme a mia moglie abbiamo deciso di impegnarci attraverso il progetto ‘Operazione sorriso’ per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare qualche bolletta e la polizza dell’assicurazione. Col tempo è nata Associazione Futura con l’intento di offrire una seconda opportunità a chi rischia l’esclusione dalla società".

È un rischio che si corre anche in una città ricca come Modena?

"Guardi, assieme alle unità di strada e ad altre associazioni siamo usciti di notte con nostri volontari per andare a incontrare senza fissa dimora e dare loro qualche genere di conforto in particolare nella stagione fredda. I censimenti parlano di oltre 120 persone che trascorrono la notte all’addiaccio nella nostra città: tra loro c’è chi lo fa per scelta e non vuole reintegrarsi nella società. Ma ci sono anche tante persone che restano ai margini perché non trovano il modo per riprendere una vita normale".

Parla di persone disoccupate?

"Esatto. Sono le persone più deboli, quelle che non hanno gli strumenti e le giuste relazioni per trovare una nuova occupazione. È su di loro che come associazione abbiamo deciso di impegnarci".

Chi si rivolge a voi cosa chiede?

"Alcune persone sono già finite ai margini della società, sono molto povere e da noi troveranno sempre la porta aperta, un caffè, una bevanda e qualcosa da mangiare. Chi a quell’età perde il lavoro si vergogna e pian piano si isola. Hanno tutti un grande bisogno di essere ascoltati: questo è il primo passo per ripartire".

E poi cosa proponete?

"Abbiamo iniziato a proporre dei corsi per dare loro nuovi stimoli e strumenti concreti per ricostruire un percorso lavorativo. Per esempio li aiutiamo a digitalizzare il curriculum vitae, li facciamo incontrare con manager e imprenditori affinché ritrovino le motivazioni necessarie a cercare un nuovo lavoro".

I risultati quali sono?

"Abbiamo iniziato nel 2020, siamo un’associazione piccola, ma siamo riusciti a inserire nel mondo del lavoro già una quarantina di persone. Non siamo un’agenzia interinale, non ci vogliamo sostituire a chi già svolge questo servizio. Noi vogliamo creare relazioni con gli imprenditori che vengono ai corsi a portare una testimonianza e offrire a chi è caduto una seconda opportunità e, a volte, anche una terza o una quarta opportunità".

Quali sono i vostri prossimi obiettivi?

"All’ultimo corso si è presentato il doppio dei partecipanti. Abbiamo bisogno di crescere per poter aiutare un numero sempre maggiore di persone. Per questo dobbiamo continuare a fare rete con altre realtà del territorio e ampliare il numero di progetti".