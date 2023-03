Lotta alla violenza, a Finale si parla del caso Saman

Si parlerà anche del caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana di Novellara del cui omicidio sono accusati i familiari, durante il convegno formativo "La voce delle Donne" che si terrà mercoledì 8 marzo al Nuovo Cinema Corso, per iniziativa del Comando Polizia Locale di Finale Emilia. L’incontro è dedicato in particolare a professionisti coinvolti nelle tematiche di contrasto alla violenza di genere: la partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi (3488443081). "Abbiamo voluto realizzare questo evento proprio in occasione della giornata dedicata alle donne, coinvolgendo varie relatrici impegnate su questi temi – spiega Michela Bosi, vicecomandante della Polizia Locale –. Il filo conduttore sarà la voce delle donne che testimonia l’importanza della denuncia, dell’ascolto e della rete di supporto".

Moderato da Samanta Arsani, referente della Regione per la Polizia Locale, il convegno prenderà il via alle 9: interverranno l’onorevole Stefania Ascari, prima firmataria della Legge 6919, conosciuta come "Codice Rosso", uno strumento di portata storica per il contrasto alla violenza di genere, l’avvocato Barbara Iannuccelli, rappresentante dell’Associazione Penelope, che si soffermerà sul caso Saman e sulle vicissitudini giudiziarie del processo, iniziato di recente, Michela Bosi, vicecomandante della Polizia Locale di Finale, che insieme a Massimo Perrone, già ispettore superiore della Polizia Locale di Cento, parlerà de "La voce di Aicha", un caso che testimonia della forza delle donne e del raggiungimento di un traguardo di giustizia, Lucia Russo, procuratore aggiunto del Tribunale di Bologna, che illustrerà il quadro normativo e le criticità da superare. Sempre l’8 marzo alle 19 alla Bottega Manigolde di via Agnini, la storica dell’arte Giuliana Ghidoni racconterà "Penelope e altre storie di Donne".

