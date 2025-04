Lotta alla zanzara, ecco le regole per le disinfestazioni

Ha preso il via, a Modena, la campagna per prevenire la proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, potenziali vettori di patologie virali come West Nile, Zika, Dengue e Chikunguya che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria. Da quest’anno, inoltre, vengono introdotte importanti novità per i trattamenti adulticidi negli spazi privati, che vanno sempre preventivamente comunicati al Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena, come previsto da un’ordinanza già in vigore.

L’intervento principale per la prevenzione resta la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi, da aprile a ottobre. La campagna contro la proliferazione della zanzara tigre prevede azioni da parte dell’amministrazione comunale per quanto riguarda l’attività di sensibilizzazione, verifica delle segnalazioni, sopralluoghi e la disinfestazione delle aree pubbliche.

L’attività di informazione della cittadinanza si svolge in collaborazione con la rete dei Ceas; il 17 maggio al Novi Sad, Infopoint con distribuzione di kit anti-larvali ai cittadini. Poiché le aree private, come giardini cortili e balconi, costituiscono la maggior parte dei siti in cui può nascere la zanzara è infatti fondamentale che ogni cittadino provveda alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali eliminando i ristagni d’acqua, svuotando i sottovasi e usando con regolarità i prodotti larvicidi (pastiglie, gocce) nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane.

Per quanto riguarda gli spazi pubblici, già dal mese di aprile, l’amministrazione comunale ha iniziato i trattamenti larvicidi in 55mila caditoie e tombini degli immobili comunali (tra i quali scuole, biblioteche, centri sociali) e delle aree pubbliche, e nei 17 cimiteri cittadini. I trattamenti di disinfestazione degli insetti adulti si effettuano solo in via straordinaria e sentito il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, in siti sensibili. Quest’anno, con ordinanza in vigore fino al 31 ottobre, sono state introdotte nuove disposizioni in merito ai trattamenti adulticidi negli spazi privati: vanno sempre comunicati preventivamente almeno cinque giorni prima attraverso l’invio di apposito modulo al Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena mediante Pec (dsp@pec.ausl.mo.it) e per conoscenza al Comune di Modena (ufficio.diritti.animali@comune.modena.it). Inoltre, per informare la popolazione interessata occorre affiggere appositi avvisi almeno 48 ore prima del trattamento.