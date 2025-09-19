Lotta alla zanzara tigre. Consegna di kit larvicidi

La lotta alla zanzara tigre s’intensifica: fino a domenica è prevista infatti una distribuzione straordinaria e gratuita ai cittadini di kit antilarvali contro questi insetti da utilizzare nei giardini e nei cortili delle proprie abitazioni. I prodotti larvicidi sono fondamentali per abbattere la popolazione delle zanzare e prevenire le infestazioni e, con questa iniziativa, il Comune di Carpi vuole incentivarne l’utilizzo per rendere più efficace la campagna in corso da aprile nei tombini e nei pozzetti pluviali pubblici e integrare i trattamenti attivati da alcune settimane per contenere la diffusione del virus Chikungunya trasmesso dalla zanzara tigre. Sono otto i punti di distribuzione sono otto: Urp-Ufficio relazioni con il pubblico, fino a domani (9.30-12.30); i circoli sociali La Fontana, Cibeno Pile, Guerzoni, Graziosi, Gorizia, tutti operativi fino a domenica (9-13 e 15-19); il centro commerciale Borgogioioso, fino a domenica ((9-13 e 15-19). Le pastiglie antilarvali saranno consegnate, a cura dell’Ausl, anche al Centro prelievi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 10, fino al 30 settembre. L’iniziativa è realizzata anche grazie al contributo di numerosi volontari, tra i quali un centinaio di volontari dei gruppi di Protezione civile comunale, provinciale e regionale.

Invitando i cittadini a recarsi ai banchetti, il sindaco Riccardo Righi sottolinea che "la prevenzione è la prima e più importante difesa che abbiamo. Per questo come Comune stiamo mettendo in campo ogni strumento possibile: trattamenti nelle aree verdi pubbliche, interventi mirati porta a porta nelle zone private e anche questa nuova modalità di distribuzione gratuita dei kit larvicidi. Perché la lotta alla zanzara tigre si può vincere solo insieme, con la collaborazione di tutti". Come spiega l’entomologo Rodolfo Veronesi, che dall’inizio dell’epidemia di Chikungunya collabora con l’Unità di crisi regionale, in ambiente urbano "la maggior parte dei ristagni d’acqua utili allo sviluppo delle larve di zanzara è all’interno dei cortili, dei giardini e degli orti delle proprietà private".

Intanto disinfestazione in tre nuove aree via Meloni di Santa Croce, via Martinelli a Fossoli e via Dallari.

Maria Silvia Cabri