Lotta alle barriere architettoniche. In corso Martiri 104 segnalazioni

"Il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), deve essere discusso in consiglio comunale". A chiederlo, sollecitando al contempo interventi concreti in tal senso, è la lista civica di opposizione "Frazioni e Castelfranco", che con il suo consigliere Claudio Carini rileva: "Già nel 2021 la nostra lista civica "Frazioni e Castelfranco" insieme ad altri gruppi di opposizione, aveva sollecitato l’amministrazione, con una mozione approvata dal consiglio comunale, ad adottare il Peba, piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Finalmente nel 2024 anche il Comune di Castelfranco Emilia ha avviato l’elaborazione del Peba, adottato a dicembre 2024. Nel Peba è stata fatta un’analisi dettagliata di 73 strade e piazze dei principali centri abitati del comune; per ogni criticità individuata è stata redatta una scheda. Le schede sono 1.290, l’importo totale previsto per gli interventi è di oltre 3.100.000 euro. Il tipo di disabilità più trascurato è quello dei non vedenti e degli ipovedenti, con 650 segnalazioni per un importo stimato di oltre 700.000 euro.

Dalla lettura del Peba emergono anche i problemi atavici del nostro territorio: mancanza di manutenzione e scarsa attenzione alle necessità dei disabili nella progettazione e realizzazione dei lavori pubblici. Infatti, la "presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente" è stata rilevata 164 volte. L’importo stimato per gli interventi di sistemazione di queste criticità è di oltre 1.180.000 euro. Un caso che desta grandi perplessità e grida vendetta è quello di Corso Martiri, con 104 segnalazioni di criticità rilevate. Eppure, su questa strada sono stati investiti gran parte dei 2,4 milioni spesi per la riqualificazione di quella parte del centro storico del capoluogo. Chi doveva controllare che i progetti e i lavori eliminassero le barriere architettoniche esistenti e non ne creassero di nuove? Abbiamo presentato un’osservazione integrativa del piano con cui chiediamo che l’eliminazione delle barriere architettoniche siano tra i parametri da adottare per l’approvazione di nuovi progetti e per la valutazione della loro qualità. E chiediamo una discussione in consiglio comunale".

Marco Pederzoli