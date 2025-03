Lotta alle malattie rare. Appello di Nek e petizione: "Mai più casi come Gioia. Anche qui lo screening"

"Posso solo immaginare il disagio, la sofferenza, il sacrificio. Bisogna mettersi nei panni degli altri, non c’è altro modo e mi auguro che queste parole arrivino dirette, soprattutto a chi ha la competenza, il potere di cambiare qualcosa". Anche Nek scende in campo per la piccola Gioia dopo che la sua mamma, Giulia Ferrari, di Formigine, nei mesi scorsi aveva rivolto un disperato appello affinchè quanto accaduto a sua figlia non capitasse a nessun altro bambino. La sua bimba, due anni e mezzo, è affetta da leucodistrofia metacromatica, una malattia neurodegenerativa terminale causata da un difetto genetico che porta ad un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e neurocognitive. Gioia avrebbe avuto speranze di salvarsi ma la terapia genica, volta a correggere il difetto genetico, deve essere somministrata prima dell’insorgenza dei sintomi. Purtroppo la diagnosi per Gioia è arrivata troppo tardi e questo perché solo due regioni italiane prevedono lo screening neonatale contro la Mld. Lunedì, lanciata dall’associazione Voa Voa, è stata aperta anche una petizione online su change.org che ha già oltre 1400 firme: "Vogliamo lo screening anche in Emilia-Romagna".

"Mi impegno da tempo con l’associazione Voa Voa per dare voce alle famiglie con bambini affetti da questa patologia, responsabile di situazioni insostenibili per chi li ama – ha affermato il cantautore in un video appello lanciato sui social insieme alla mamma di Gioia –. È fondamentale che siano le istituzioni a intervenire ed è ora che anche in Emilia-Romagna venga introdotto lo screening neonatale. Solo con l’impegno di tutti è possibile garantire un futuro migliore". Nek si rivolge quindi alle istituzioni: "Mi auguro che questa esperienza che abbiamo vissuto arrivi ai responsabili politici e sanitari perché è a loro che ci rivogliamo affinchè anche in Emilia Romagna parta lo screening neonatale che è fondamentale. Gli strumenti ci sono e non possiamo far passare altro tempo – ha concluso l’appello il cantautore, dimostrando grande sensibilità ed empatia alla mamma di Gioia –. La sua storia mi ha toccato profondamente, ma purtroppo non è un caso isolato". "Filippo è una persona davvero favolosa ed empatica – afferma commossa Giulia Ferrari –. Il nostro incontro è stato magico, certo con tanto dolore nel cuore, ma sapevamo che stavamo facendo qualcosa di bello per i bambini che verranno, nel nome della mia adorata Gioia e per tutti i bambini che oggi non ci sono più e che si sono sentiti dire che ormai era troppo tardi per essere curati. Certo, in un sistema politico e sanitario di un certo tipo mi sarei aspettata che già dal 2020 implementassero lo screening neonatale essendo stata approvata la cura per la malattia proprio in quell’anno o che non debba intervenire un personaggio pubblico per muovere le coscienze. Spero che il presidente della Regione de Pascale prenda in considerazione il nostro appello".

Dalla Regione è quindi arrivata la risposta di Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la Salute che sottolinea come la storia di Gioia, come quella di tutte le bambine e i bambini affetti da malattie rare sia sempre motivo di grande attenzione. "La scelta che abbiamo fatto in questi anni come Regione è di estrema prudenza e per alcune patologie, fra cui la leucodistrofia metacromatica – afferma –, è stato deciso di non integrare lo screening neonatale perché si tratta ancora di un progetto pilota che deve essere validato scientificamente sul territorio nazionale nel prossimo futuro. Ciò nonostante sono molte le patologie, non comprese nei livelli essenziali di assistenza definiti a livello nazionale, inserite dall’Emilia-Romagna perché rispondono a metodologie validate e certificate, già a disposizione e commercialmente disponibili". Fabi fa però sapere di aver chiesto per la prossima settimana un incontro con il presidente di VoaVoa Onlus, Guido De Barros, per approfondire il tema.

"Vogliamo continuare la nostra valutazione su come integrare lo screening neonatale in relazione agli aggiornamenti scientifici, alle esperienze iniziate in altre regioni e alle potenzialità organizzative. Il nostro obiettivo di mandato è migliorare in modo significativo la promozione della salute e la prevenzione delle malattie nella nostra regione".