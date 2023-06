Lotta alle zanzare, punto informativo

Anche quest’anno il Settore Ambiente del Comune di Carpi sarà presente in piazza dei Martiri (lato via Berengario), in occasione del mercato, con un un punto informativo sulla campagna di lotta alla zanzara: i primi appuntamenti sono oggi e giovedì 29 giugno.

Il gazebo, organizzato tramite tramite una ditta incaricata (Rentokil Initial Italia SpA) e la collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Modena (Gev), sarà in funzione dalle 9 alle 12.

Oltre a dare informazioni ai cittadini sulla zanzara tigre, saranno distribuite, fino a esaurimento, confezioni-campione di prodotti larvicidi.