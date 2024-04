Lotta allo spaccio, due giovani tunisini finiscono nei guai

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato, nel corso di due distinte operazioni, due cittadini tunisini di 17 e 23 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 23enne è stato anche denunciato per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Martedì la Squadra Volante, nel transitare in viale Molza, ha proceduto al controllo del 17enne che si trovava in compagnia di altri coetanei connazionali. Il giovane, in evidente stato di agitazione, è stato trovato in possesso di tre involucri contententi complessivamente 16 grammi di hashish. Poco più tardi, in via Bacchini, gli agenti hanno notato il 23enne uscire dal parcheggio del Pala Molza, il quale alla vista della Polizia ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di due involucri in cellophane, prontamente recuperati dai poliziotti e risultati poi contenere 4.75 grammi di hashish e 3.23 grammi di cocaina. Il giovane è stato trovato in possesso di un telefono cellulare, di 120 euro in banconote di piccolo taglio e di una banconta da 20 euro contraffatta.