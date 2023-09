Lotta allo spaccio. Folle fuga del pusher, tragedia sfiorata: trafitto da un cancello

Il via vai di pusher e tossicodipendenti è continuo: non importa che sia giorno oppure notte. Gli affari, tra il parco e la stazione, vanno avanti. Ad ogni arresto, lo spacciatore viene sostituito con qualche altro collega del narcotraffico.

Proprio per arginare il fenomeno, sempre più dilagante, dello spaccio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, martedì sera hanno effettuato l’ennesimo blitz antidroga all’interno del parco XXII Aprile. Il controllo del territorio, però, è quasi finito in tragedia. Uno dei probabili pusher, infatti, alla vista delle pattuglie ha iniziato a scappare, così come molti altri avventori del parco.

Infatti, alla vista delle divise numerosi stranieri hanno cercato di darsela a gambe, prendendo direzioni diverse. I militari hanno quindi rincorso il giovane – individuato poco prima mentre mostrava atteggiamenti sospetti – nel tentativo di identificarlo. Il ragazzo – uno straniero 26enne – non ha accennato a fermarsi, anzi, ha iniziato a superare diverse proprietà private correndo a più non posso.

Quando però il giovane ha tentato di scavalcare una cancellata in ferro di una abitazione, dalla foga ha perso l’equilibrio ed è rimasto incagliato con la gamba negli spuntoni metallici della stessa. Il 26enne è purtroppo rimasto infilzato nelle punte metalliche della cancellata, situata in via Mazzoni. A quel punto sul posto sono accorsi i pompieri, chiamati subito dai carabinieri che, non con poca fatica, sono riusciti a liberare il ferito. Il giovane ha riportato gravissime lesioni ad una gamba ed è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza, all’ospedale di Baggiovara. Il 26enne è stato poi trasferito in terapia intensiva: la prognosi è riservata ma non corre pericolo di vita. L’intento dello straniero, che non è escluso nascondesse dosi di droga tra gli abiti, era quello di far perdere le proprie tracce ma, nella pericolosa fuga, avrebbe potuto perdere la vita. Sicuramente sarà presto sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.

Purtroppo l’intera zona è da tempo nelle mani di spacciatori e sbandati. Più volte i residenti di viale Gramsci nel corso degli anni sono intervenuti per mettere in luce il degrado all’interno del parco e la presenza, costante, di spacciatori e sbandati. Non si contano gli interventi delle forze dell’ordine legate a risse, disordini e, appunto, spaccio a cielo aperto. Sono stati anche parecchi i casi, purtroppo, di aggressioni alle forze dell’ordine. I controlli sono quindi costanti, così come al Novi Sad e nella zona della stazione delle autocorriere, che rappresenta un altro punto particolarmente critico della città. Infatti, nel corso di un controllo straordinario del territorio sempre martedì i militari, nei pressi dell’autostazione hanno fermato un altro giovane che si aggirava nell’area con fare sospetto. Nonostante abbia tentato di allontanarsi, il ragazzo è stato prontamente fermato dai carabinieri e trovato in possesso di otto grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il ragazzo denunciato.