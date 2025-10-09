Lotta allo spaccio . Presa banda di nigeriani. Maxi sequestro di droga

Sono stati individuati mentre, saliti in auto, si stavano probabilmente dirigendo all’incontro con l’acquirente dopo aver nascosto nel mezzo il ‘pesante’ carico di droga. Una volta perquisita la vettura in questione, così pure l’abitazione dei sospettati, i carabinieri hanno scoperto una vera e propria base di smistamento di droga: parliamo di quasi 15 chili di sostanza stupefacente tra cocaina ed eroina. In manette nei giorni scorsi sono finiti cinque cittadini nigeriani: due donne e tre uomini, tra cui due coniugi.

La ‘base’ è stata individuata in un appartamento di via Emilia Ovest dove pare tutti i connazionali vivessero. E’ stato proprio l’intuito dei carabinieri a rendere possibile la brillante operazione di contrasto allo spaccio. Parliamo di ‘pedine’ importanti, evidentemente visto il carico che nascondevano nell’edificio e che, sicuramente, era destinato alla distribuzione tra i tossicodipendenti e giovani della nostra provincia, così come ad altri spacciatori al dettaglio. Un’operazione che, ancora una volta, mette in luce la preoccupante ‘richiesta’ di stupefacenti sul nostro territorio e, di conseguenza, l’abbondante offerta. Le indagini, coordinate dal pm Niccolini sono ancora in corso. Quel che si sa è che la banda di nigeriani era dedita alla vendita di sostanza su strada. Non si esclude che tra i ‘punti caldi’ dello spaccio vi fossero anche RNord e parco 22 aprile, dove la presenza di pusher nigeriani è nota da anni. Lo spaccio al dettaglio,(al pari della tratta di giovani donne) come noto, è passato da tempo nelle mani di organizzazioni criminali nigeriane, spesso originarie di Benin City.

Nel recente passato sono finiti in manette spacciatori di tale origine trovati in possesso di crack ma anche di droghe sintetiche: shaboo per lo più che, a quanto pare, in città è tornato ‘di moda’. Al gruppo viene contestato il primo comma, il più grave legato appunto all’intente carico del valore di centinaia di migliaia di euro. Sono tutti cittadini nigeriani tra i 30 e i 47 anni, due domiciliati in via Emilia Ovest, (di cui una donna rimessa in libertà) uno senza fissa dimora e due a Perugia. Ieri il Gip ha convalidato l’arresto di tutti e cinque gli indagati ma disposto la custodia cautelare in carcere solo per quattro. E’ stata infatti scarcerata la moglie 32enne di uno degli indagati trovata in casa al momento dell’irruzione, in quanto il giudice ha ritenuto all’esito dell’udienza che non vi fosse un grave quadro indiziario e che la donna, quindi, sia stata coinvolta suo malgrado nei traffici a cui partecipava evidentemente il marito. Era circa l’una del mattino quando una pattuglia dei carabinieri ha sottoposto a controllo un’auto posteggiata nei pressi della palazzina. Dall’edificio, infatti, i militari hanno notato una donna mentre usciva con un borsone, per poi avvicinarsi al mezzo e sistemare la sacca al suo interno. Una volta saliti in auto, i carabinieri hanno fermato gli occupanti. All’interno del bagagliaio, nascosta tra alcune coperte, i carabinieri hanno quindi trovato la borsa contenente diverse buste contenenti numerosi ovuli e altri pezzi di colore bianco: cocaina. L’uomo e la donna sono stati quindi portati in caserma mentre i militari hanno poi sottoposto al narcotest la sostanza. Parliamo di oltre 560 ovuli di eroina e cocaina, oltre a cocaina ed eroina in pietre e metanfetamina; oltre otto chili.

A quel punto un altro equipaggio ha fatto irruzione nell’appartamento, dove all’interno sono stati identificati gli altri tre connazionali, tra cui la moglie del principale indagato. A seguito di un accurato controllo è spuntato un altro ingente quantitativo di droga, nascosto addirittura sulle tegole del tetto, oltre tremila euro in contanti, 7 cellulari. Complessivamente nell’abitazione la banda nascondeva altri trecento ovuli tra eroina e cocaina, per un peso complessivo di circa 5 kg.