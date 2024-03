Lotta allo spreco alimentare, ecco i progetti virtuosi

"Abbiamo organizzato questa giornata per raccontare e rendicontare l’impegno quotidiano che la cooperazione del territorio mette in campo per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, nel tentativo di tenere insieme gli obiettivi di responsabilità sociale con la sostenibilità economica e ambientale".

Con queste parole, il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri spiega il senso dell’incontro dal titolo ’La giusta misura’, organizzato ieri: una tavola rotonda per mettere a confronto le iniziative promosse da Coop Alleanza 3.0, GranTerre, Conad Nord Ovest e CIRFOOD per dare sostegno alle proprie comunità contrastando lo spreco alimentare. "La giusta misura – prosegue Barbieri – per noi è quella che consente un’equa redistribuzione delle risorse, creando una catena del valore che porti soddisfazione a tutte le parti in causa. Un potenziale spreco, come l’eccedenza di cibo, si può trasformare in risorsa per altre persone, grazie a progetti di rete ben strutturati". Coop Alleanza 3.0 ha illustrato i risultati ottenuti grazie al progetto ’Buon Fine’ che promuove i prodotti vicini alla scadenza. Nel 2023 donato un totale di oltre 1.200 tonnellate di cibo.

Per Conad Nord Ovest, di particolare importanza il progetto ’Non c’è cibo da perdere’, nato nel 2021 in collaborazione con Last Minute Market che ha permesso il recupero nell’ultimo triennio dell’equivalente di 2,95 milioni di pasti.