Lotta all’obesità : "Il 49% degli adulti è in sovrappeso: necessario intervenire"

In provincia di Modena il 49% delle persone nella fascia di età 18-69 anni è in eccesso ponderale: di questi, il 35% è in sovrappeso e il 14% presenta obesità; tra i bambini di 8-9 anni due su dieci sono sovrappeso e uno su dieci soffre di obesità.

Domani, in occasione dell’Obesity Day, la Giornata mondiale contro l’obesità, l’Ausl accende i riflettori sullo stato nutrizionale della popolazione fotografato dall’indagine ‘Okkio alla salute’, il sistema di sorveglianza nazionale volto a monitorare lo stato nutrizionale dei bambini delle classi terze. Secondo i dati emerge che in provincia di Modena 162mila adulti sono in sovrappeso e quasi 66mila sono in condizione di obesità. Dati che, nel periodo 2021-2022 relativo all’ultima indagine, sembrano interrompere un andamento che era in leggera diminuzione prima della pandemia. Sarà la nuova indagine, in uscita nei prossimi mesi, a stimare un eventuale effetto pandemia di Covid-19.

L’educazione alla sana alimentazione e la prevenzione di patologie inizia fin dai primi anni di vita, anzi: da anni l’Ausl, attraverso il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione promuove la sana alimentazione nei bambini fin dai primi mille giorni di vita cioè dal concepimento ai 2 anni di vita.

Le dietiste, in collaborazione con i Consultori e con i Centri per le famiglie, svolgono incontri formativi e informativi rivolti alle donne in gravidanza all’interno dei percorsi di preparazione alla nascita e incontri on-line sui temi dell’alimentazione in gravidanza e dell’alimentazione complementare.

"Un’alimentazione varia ed equilibrata è indispensabile fin dal concepimento e dai primi anni di vita per assicurare una crescita e uno sviluppo ottimali di neonati e bambini ma è anche la premessa fondamentale per una vita in salute a lungo termine e per la prevenzione dell’obesità e delle malattie croniche" sottolinea Simona Midili dietista del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione. L’attività dell’Ausl sui bambini, in ottica di prevenzione dell’obesità infantile, è molto articolata e tocca vari ambiti, dalla scuola alla famiglia.

Il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione effettua le valutazioni dei menù scolastici proposti nei nidi, nelle scuole d’infanzia e primarie di tutta la provincia anche con sopralluoghi a campione. Sono decine gli incontri informativi rivolti ai docenti nonchè le commissioni mensa e gli incontri dedicati ai genitori per condividere non solo le basi di una corretta alimentazione ma fornire consigli pratici per la gestione dei pasti e rendere facili le scelte salutari.

Tra i progetti di educazione alimentare rivolti agli alunni (dal nido alla scuola secondaria di primo grado) si sottolineano ‘Mangia giusto, muoviti con gusto e ‘Mani in Pasta’ progetti che nel 2023 hanno raggiunto circa 7500 alunni e le loro famiglie.

L’Ausl ha inoltre attivato uno specifico percorso di presa in carico dei bambini in condizioni di sovrappeso e obesità nella fascia da 1 a 14 anni, in tutta la provincia, gestito da team multidisciplinari (dietista, psicologo, chinesiologo) a cui si accede su invio del pediatra di libera scelta. Il bambino e la sua famiglia vengono presi in carico in un percorso di accompagnamento verso uno stile di vita sano che comprende non solo l’alimentazione ma anche la promozione dell’attività fisica. Nel 2023 sono stati complessivamente presi in carico 145 bambini in condizione di sovrappeso o obesità su tutta la provincia, un dato in calo rispetto ai 175 del 2022 ma in aumento rispetto a 132 nel 2021.