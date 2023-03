Lotta all’obesità L’Ausl lancia l’allarme: "Due bambini su dieci sono in sovrappeso"

"In provincia di Modena, tre bambini su dieci si trovano in una condizione di obesità. Per quanto riguarda la popolazione adulta, quattro adulti su dieci e sei anziani su dieci sono in sovrappeso: oltre il 15% in entrambe le categorie si trova in una condizione di obesità". A parlare è Lara Valenti, dietista del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ausl di Modena. "Oggi è la giornata mondiale dell’obesità ed è importante parlarne per sensibilizzare su questa tematica, in forte diffusione in tutta la popolazione, soprattutto in età pediatrica. I dati sull’obesità sono allarmanti – continua l’esperta – per cui è importantissimo focalizzare la nostra attenzione su questa malattia perché può predisporre ad altre patologie molto gravi fra cui quelle cardiovascolari, ipertensione arteriosa, ictus, infarti ma anche patologie respiratorie e alcune forme di tumori". Uno stile di vita sano prevede la combinazione di una buona alimentazione e attività fisica. "L’obesità è strettamente correlata a un’alimentazione non adeguata, ricca di zuccheri, grassi, povera di fibre, di frutta, verdura e legata a uno stile di vita sedentario – prosegue Valenti – vi è uno squilibrio fra l’introito alimentare e il dispendio energetico". La dieta mediterranea è ritenuta dalla letteratura scientifica di tutto il mondo il modello alimentare più efficace per la protezione della salute e la prevenzione di numerose patologie, oltre ad essere uno dei più vari ed equilibrati è anche sostenibile per l’ambiente: "Prevede principalmente il consumo di alimenti di origine vegetale come frutta, verdura, cereali, preferibilmente integrali, ed è bene incrementare anche la quantità di legumi. Ridurre la carne, le bibite gassate, i cibi processati, i dolci, gli zuccheri e preferire prodotti freschi, magari di produzione casalinga piuttosto che quelli confezionati. È molto meglio mangiare una fetta di torta fatta in casa piuttosto che delle merendine comprate al supermercato", aggiunge la dietista. È bene ridurre i viaggi in macchina per brevi distanze e preferire gli spostamenti a piedi o in bicicletta, così come è meglio fare le scale anziché utilizzare l’ascensore. Lo sport, oltre al benessere fisico, fa bene anche alla salute mentale, poiché riduce lo stress.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un’ora al giorno di attività fisica moderata per i bambini e almeno 150 minuti a settimana per le persone adulte e anziane. "Se una persona si trova in una condizione di obesità o sovrappeso – spiega Valenti – dovrebbe rivolgersi subito al proprio medico curante o a un pediatra per avere un confronto e dei consigli su come seguire una sana alimentazione e l’attività fisica da svolgere".

Da tempo, l’azienda Usl di Modena offre tantissimi momenti d’ incontro e sensibilizzazione sulla tematica dell’obesità tra cui una promozione di sani stili di vita nei bambini in età scolare attraverso progetti di educazione alimentare nelle scuole, verifica dei menu scolastici adottati dalle scuole di ogni ordine e grado, percorso di presa in carico di bambini e ragazzi in condizione di obesità o sovrappeso e tanto altro ancora.

Anche Simona Midili, dietista del servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Ausl di Modena, è intervenuta: "La prevenzione dell’obesità passa anche attraverso le nostre scelte quotidiane. Ogni giorno possiamo scegliere cosa e quanto mangiare, se e quanto muoverci. La salute è quindi nelle nostre mani".

Sofia Berselli