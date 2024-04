Lotta contro il bullismo: "Così la storia di Marco sarà ascoltata in Senato"

di Jacopo Gozzi

La battaglia contro il bullismo di Marco Baruffaldi, il rapper ventottenne con sindrome di down che, ormai da diversi anni, combatte la discriminazione a suon di note musicali, approda in Senato. Giovedì 18 aprile, all’istituto di Santa Maria in Aquiro in piazza Capranica, si terrà un incontro sul tema della disabilità durante il quale sarà presentato il libro intitolato ‘Il bello di essere fuori’, scritto proprio da Baruffaldi. Tra i relatori figurano i senatori Raoul Russo, Francesco Zaffini e Michele Barcaiuolo. Interverranno, inoltre, Franco Antonio Pianardi, presidente nazionale del Tails; Giovanni Gravilli, presidente dell’associazione ‘Nodi d’amore’; Pier Luigi Sforza, presidente centro-emiliano Problemi sociali per la Trisomia 21 Aps Ets, Bologna; infine, Gianni Casale, avvocato e fondatore del Progetto Anthea, volto a fornire un sostegno concreto ai genitori nel momento di maggior crisi, soprattutto nella fase della separazione, allo scopo di garantire la serenità dei figli, che coinvolge anche il mondo della disabilità. "Le coppie in conflitto – dichiara Casale – sono portatrici di problematiche spesso complesse e la presenza di un minore con disabilità non fa che amplificare le difficoltà dell’intervento del professionista chiamato a gestirle. Si tratta di un approccio totalmente diverso rispetto agli altri casi perché spesso la disabilità è il fattore scatenante della scissione e dell’abbandono. Sono onorato di essere stato chiamato a trattare di un tema tanto a me caro quanto complesso e delicato". "Il libro – spiega Arnaldo Baruffaldi, padre di Marco – parla del bullismo che mio figlio ha subito quando era a scuola a causa della sua disabilità e offre alcuni suggerimenti preziosi in merito ai comportamenti da adottare nel caso si diventi vittime di questo fenomeno così odioso. Inoltre, riporta due poesie e diverse canzoni di Marco". "Il bullismo – prosegue Baruffaldi – è una piaga che colpisce sempre i soggetti più fragili. Tra le misure precauzionali che consigliamo alle scuole, suggeriamo sempre di installare una casella postale dove, in forma rigorosamente anonima, gli studenti vittime di bullismo possano denunciare i soprusi e le angherie che subiscono". Qualche giorno prima dell’incontro in Senato, il 16 aprile, Arnaldo e Marco Baruffaldi saranno al Luna Park di Modena in occasione della giornata riservata alle persone con disabilità. "Sarà una giornata all’insegna dell’inclusione sociale – prosegue Baruffaldi – dove l’istruttore di paracadutismo Marco Basilio Schenetti presenterà un progetto riservato ai ragazzi con disabilità e Marco potrà raccontare la sua storia a tante persone. Dovrebbe partecipare anche il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli". "Anche durante i fine settimana – chiarisce Baruffaldi – presidieremo il Luna Park per dialogare con i cittadini e le famiglie. È parlando con i genitori che si possono captare i primi segnali degli episodi di bullismo che si verificano nelle scuole. Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prevenire questo fenomeno, è fondamentale".