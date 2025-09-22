Lotta dei Contrari, Garofano festeggia la 12esima Spada

Per la dodicesima volta in trentatré edizioni, la Contrada di Garofano vince la Spada dei Contrari. La squadra, capitanata da Alessio Muratori, ha messo in fila anche quest’anno le altre cinque contrade concorrenti, bissando il successo del 2024. La classifica finale della Lotta per la Spada dei Contrari 2025, manifestazione organizzata dall’associazione Borgo Castello che si tiene ogni anno il terzo fine settimana di settembre nel borgo medievale di Savignano, vede quindi la seguente classifica: Garofano a 50 punti dopo due giorni di giochi di abilità e destrezza, seguita da Magazzino a 42, Mulino a 41, Doccia a 35, Castello a 31 e Formica a 24.

"E’ sempre difficile riconfermarsi – ha commentato capitan Muratori – perché ogni anno gli avversari sono sempre più agguerriti. Ma se siamo riusciti a vincere anche questa volta, vuol dire che abbiamo avuto qualcosa in più. Del resto, prima di essere un gruppo siamo una squadra, prima di essere una squadra siamo una famiglia. E anche il prossimo anno venderemo cara la pelle".

Il sindaco di Savignano Enrico Tagliavini, ieri anche nel ruolo di giudice di gara, commenta sulla manifestazione: "Meravigliosa, molto calda e partecipata. Un grande ringraziamento a tutti i volontari che sono riusciti a organizzare una delle iniziative più belle del nostro territorio". Stefano Donati, presidente dell’associazione Borgo Castello, conclude: "E’ stata una delle edizioni più partecipate di sempre. Ha pagato anche il fatto di avere incrementato il numero degli spettacoli. Ora diamo già appuntamento al borgo di Savignano il 22 e 23 novembre per i mercatini di Natale, per i quali stiamo già lavorando".

Marco Pederzoli