"Lotteremo per riaprire il ’Primo Maggio’"

Si dicono "avviliti, e preoccupati per il futuro del circolo". Ma si dicono anche decisi "a non mollare, perché ci sentiamo vittima di un’ingiustizia, e la nostra battaglia va avanti". Le porte del circolo Primo Maggio, struttura ricreativa situata in via Pista, prima periferia sassolese, sono chiuse, e se all’esterno qualcuno non si rassegna, e gioca a carte sotto la tettoia, le luci all’interno sono spente, i locali vuoti, e sulla porta di ingresso è affissa la lettera con la quale l’Arci comunica la disaffiliazione del circolo e ne decreta, di fatto, la chiusura.

"Sapevamo che la revoca sarebbe arrivata il 30 settembre, credevamo di poter avere un po’ più di tempo anche per cercare un’altra federazione cui affiliarci e che ci permettesse di continuare l’attività, invece…". Invece la lettera dell’Arci ha chiuso le porte e spento le luci di questo circolo che raccoglie circa 150 soci e con il quale, ha scritto Arci, non è stato possibile costruire "un percorso comune e condiviso di modifica di quegli atteggiamenti del circolo che, a nostro parere, non sono "propri" di un’associazione aderente ad Arci".

La pensano diversamente il presidente del ‘Primo Maggio’, Salvatore Delfino, e i membri del direttivo, in carica da dicembre. "Ci dicono, di fatto, che siamo più un bar che non un luogo di aggregazione e socialità, ma non è così: di iniziative ne abbiamo fatte, e per settembre ne erano in programma altre con la Pas Croce Blu e con il canile/gattile intercomunale e, al di là di questo, la nostra è comunque una luce accesa in un quartiere dove il Primo Maggio è l’unico luogo di ritrovo. Ma l’Arci, evidentemente, la pensa diversamente: fatto sta che la revoca dell’affiliazione ci taglia le gambe e – commenta amaro Delfino - ci impedisce di proseguire la nostra attività".

Con Arci ci sono interlocuzioni in corso, "ma – spiega Delfino - non ci contiamo troppo" e il piano di battaglia, da qui in avanti, prevede a breve un incontro tra il Direttivo del ‘Primo Maggio’ e l’Amministrazione comunale, che peraltro esaminerà la questione in occasione della prossima riunione di Giunta e, ove non si producessero effetti, l’idea è quella di una raccolta firme, che dia la giusta dimensione alla valenza sociale che il circolo riveste nel quartiere. Sia come luogo di aggregazione che come presidio in una zona non semplice, e che senza una luce accesa, come era quella del Primo Maggio non vedrebbe certo migliorare la sua situazione.

