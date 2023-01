Lotteria Italia, dopo le ’abbuffate’ vinti qui tre premi da 20mila euro

Sessantamila euro. Ecco il ’gruzzoletto’ che la Lotteria Italia porta, quest’anno, in provincia di Modena. Sono arrivati, infatti, tre premi da 20mila euro per gli appassionati che hanno acquistato un biglietto sotto la Ghirlandina. Li hanno vinti i possessori dei tagliandi I 058825, P 342263 e F 077244.

Si tratta, rispetto a quello dello scorso anno – qui venne vinto il secondo premio, 2,5 milioni di euro – di un bottino sicuramente magro, ma siamo sicuri che i vincitori non si saranno lamentati.

Di sicuro non si è lamentato chi, nella vicina Bologna, stringeva in mano il biglietto da 5 milioni di euro, primo premio del concorso. E’ stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30F (e se l’avesse acquistato un modenese ’in gita’?).

Il secondo ticket da 2,5 milioni, invece, è stato acquistato presso l’Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24.

Un classico, quello del biglietto in Autogrill, che conosciamo bene anche a queste latitudini: infatti sia nel 2012 che nel 2013 la Dea bendata baciò un automobilista di passaggio sull’A1.

Non solo. Nel 2012 il biglietto vincente venne venduto alla stazione di servizio Secchia est. Quello dopo, il ’buon vento’ si spostò semplicemente dall’altra parte, area di servizio Secchia ovest. E se nel primo caso i milioni erano stati due (secondo premio), nel 2013 nel dorato Autogrill venne grattato il biglietto col primo premio, cinque milioni di euro.

Ma le curiosità legate a quel biennio ’fatato’, come sicuramente qualcuno ricorda, non finiscono qui: il ’Paperone’ del 2013, infatti, non è mai stato individuato ma sicuramente si sarà goduto il suo nuovo patrimonio. Quello dell’anno prima, invece, non si è mai presentato alla ’cassa’ per riscuotere. Il premio non venne mai ritirato.

Tornando all’estrazione di questo 6 gennaio, il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni è stato acquistato, invece, nel barpasticceria Vitelli in via Palombarese 368, a Fonte Nuova (Roma).

La quarta vincita, localizzata sempre nella Capitale, è firmata da un distributore locale di piazza Giovine Italia; il biglietto vincitore del quinto premio, infine, è stato venduto presso un’area di servizio autostradale, stavolta a ridosso di Parma, precisamente sulla A1 Milano-Napoli, Km 114.100. Un’altra volta la ’legge’ dell’Autogrill dorato.