Lotteria Italia, il vincitore è di Carpi: “Abita nel nostro quartiere"

Carpi, 9 gennaio 2024 – La Dea Bendata ha di nuovo scelto Carpi per fare felice un vincitore o una vincitrice. E’ stato, infatti, acquistato in città, e precisamente nella tabaccheria ‘Guandalini’ di piazzale Gorizia, uno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il premio ammonta a 20mila euro. Nella tabaccheria, dal 1997 autentico ‘faro’ del quartiere, gestita da Alberto Guandalini con la madre Mila e la moglie Cristina, da ieri mattina e per tutto il giorno c’è stata aria di festa: "Ieri sono stati estratti i ‘premi minori’ – racconta Cristina –. Abbiamo guardato sul giornale e…lo sguardo è subito caduto su ‘Carpi’. Mi sono precipitata a guardare la serie, Q, e noi avevamo la matrice! Ammetto che siamo stati felici come se fosse capitato a noi, perché è bello sapere che la Fortuna ha bussato alla porta di qualche nostro cliente".

I titolari Alberto Guandalini con la moglie Cristina

Il vincitore (o vincitrice) non si è palesato in negozio, anche perché a differenza di altri sistemi (ad esempio il gratta&vinci) non deve passare da lì per incassare. Ma i titolari hanno una sicurezza: "E’ un cliente del nostro quartiere – sottolineano Alberto e Cristina – ne siamo praticamente certi. Noi siamo una tabaccheria di quartiere, non ci troviamo su una strada di passaggio, quindi il biglietto sarà stato acquistato da uno dei nostri affezionati clienti". Durante tutta la giornata, infatti, nel via vai frenetico di persone che entravano anche solo per commentare la bella notizia, esprimendo la loro gioia, i due titolari si sono premurati di avvertire tutti i clienti: "Abbiamo detto a tutti quelli che avevano comprato un biglietto della lotteria da noi di controllare bene a casa. È più volte accaduto che alcuni premi non venissero ritirati perché i vincitori magari si erano dimenticati il biglietto in un cassetto o non lo avevano controllato". Intanto cresce l’attesa per sapere chi è il destinatario dei 20mila euro. "Siete una tabaccheria fortunata voi!", afferma una signora: in effetti se è la prima volta che risulta vincitore un biglietto della Lotteria Italia acquistato dai Guandalini, nei mesi scorsi si sono registrate più vincite con gli altri sistemi.