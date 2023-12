"Lotteria per incentivare la spesa nei nostri negozi"

Ispirata alla ‘Lotteria degli scontrini nazionale’, a Pievepelago è partita da venerdì un’iniziativa simile per incentivare il settore turistico, come spiega Daniele Vignocchi presidente dell’ass.ne ‘Pieve Per Te’, che l’altra sera ha tenuto la prima cena sociale di raccolta fondi.

"Tra le nostre iniziative invernali pensate per favorire le attività commerciali del territorio – spiega il presidente – abbiamo preparato il concorso a premi "Un Regalo per Natale", che premia chi acquisterà i propri regali di Natale presso i negozi di Pievepelago dall’8 al 24 dicembre. I premi saranno poi estratti, tra tutti gli scontrini (fotografati dagli esercenti al momento dell’acquisto dei regali) durante una festa in piazza il 3 gennaio 2024". Intanto ieri festa in piazza V.Veneto con mercatini natalizi, musica e gastronomia da mattina a sera, con iniziative per grandi e piccini. Nel 2024 proseguiranno le iniziative per promuovere il territorio di Pievepelago: "I progetti e le attività che pensiamo di proporre per la valorizzazione di Pievepelago sono molti – spiega Daniele Vignocchi –, sia di tipo ricreativo che di tipo turistico, ma spesso non trovano realizzazione a causa della mancanza di fondi". L’associazione Pievepelago Per Te organizza a Pievepelago gli eventi come Prom 31, American Party, Thriller Beer Festival, la Sagra delle Tre Farine e la nota Notte Rosa, che anche quest’anno ha riscosso un grande successo. "Oltre ai nostri eventi tradizionali – prosegue Vignocchi – l’associazione si occupa anche di promozione del territorio attraverso la realizzazione di prodotti come spot turistici, pensati per valorizzare le nostre bellezze naturali e tutte le attività sportive e ricreative. E vorrei cogliere l’occasione per ringraziare, a nome mio e dell’associazione, Loretta Adani che di recente ha lasciato il suo incarico di presidente della Pro Loco, per quanto ha dedicato in questi lunghi anni alla realizzazione di iniziative e manifestazioni".

g.p.